الجمعة 13 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بدء تشغيل قطارات نوم ومكيفة بين القاهرة ومطروح غدا

السكك الحديدية
السكك الحديدية
ads

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن بدء تشغيل قطارات نوم وقطارات مكيفة بخط القاهرة / مرسى مطروح والعكس، فى إطار استعدادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر لموسم الصيف وتنشيط السياحة الداخلية وإستيعاب كثافة المصطافين المترددين على محافظة مطروح  وتنفيذا لتعليمات المهندس محمد عامر – رئيس مجلس الإدارة  وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 14  / 6 / 2025.

وجاءت بيانات القطارات كالتالي: 

- إعتبارًا من يوم السبت الموافق 14  / 6 / 2025  يتم تشغيل قطار  1933  / 1934  ( ثالثة مكيفة )  القاهرة / مرسي مطروح   يوميًا ولحين صدور تعليمات أخرى حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:10 ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 07:00 صباح اليوم التالى طبقًا للجدول المرفق. 

-إعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 / 6 / 2025  يتم تشغيل قطار 1935 / 1936 ( ثالثة مكيفة ) مرسى مطروح  / القاهرة  يوميًا ولحين صدور تعليمات أخرى حيث يقوم من محطة مرسى مطروح  الساعة  45: 13 ويصل محطة القاهرة الساعة 55: 20   طبقًا للجدول المرفق  .

-إعتبارًا من يوم السبت الموافق 21 / 6 / 2025  يتم تشغيل قطار 773 / 772  ( نوم + ثانية أسبانى مكيف ) القاهرة / مرسى مطروح أيام ( السبت / الإثنين / الأربعاء )  من كل أسبوع ولحين صدور تعليمات أخرى  حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة  22:05 ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 05:40 صباح اليوم التالى طبقًا للجدول المرفق. 

-إعتبارًا من يوم الأحد الموافق 22 / 6 / 2025 يتم تشغيل قطار 775 / 774 ( نوم + تانية أسبانى مكيف ) مرسى مطروح / القاهرة أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) من كل أسبوع  لحين صدور تعليمات أخرى  حيث  يقوم من محطة مرسى مطروح  الساعة 22:30 ويصل  محطة القاهرة  الساعة 05:35  صباح اليوم التالى طبقًا للجدول المرفق. 

-كذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 22 / 6 / 2025 يتم تشغيل قطار 773 / 772 ( أولى + ثانية أسبانى مكيف) القاهرة / مرسى مطروح أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس )  من كل أسبوع ولحين صدور تعليمات أخرى  حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة  22:05 ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 05:40 صباح اليوم التالى طبقًا للجدول المرفق. 

-إعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 23 / 6 / 2025 يتم تشغيل قطار 775 / 774 (أولى + ثانية أسبانى مكيف ) مرسى مطروح / القاهرة أيام ( الإثنين / الأربعاء / الجمعة  ) من كل أسبوع  ولحين صدور تعليمات أخرى  حيث  يقوم من محطة مرسى مطروح  الساعة 22:30 ويصل  محطة القاهرة  الساعة 05:35  صباح اليوم التالى طبقًا للجدول المرفق. 

واكدت الهيئة أنها لا تتوانى عن تقديم أفضل خدمة ممكنة لراحة جمهور الركاب، وتسعى دائمًا لتطوير مستوى الأداء وتيسير سبل التنقل بين المحافظات، خاصة في أوقات الذروة والمواسم السياحية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهيئة القومية لسكك حديد الهيئة القومية المهندس محمد عامر موسم الصيف السياحة الداخلية

مواد متعلقة

هيئة الأنفاق تكشف الموقف التنفيذي لمحطة مونوريل استاد القاهرة (صور)

وزير النقل يتفقد سير العمل بمحطة سكك حديد مصر برمسيس

تداول 4 آلاف طن بضائع و228 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

النقل تناشد المواطنين التوعية من مخاطر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة

عودة أول فوج من حجاج البر عبر ميناء نويبع بإجمالي 295 حاجا و8 باصات

السكك الحديدية تنشر مواعيد القطارات لخدمة المصايف

السكك الحديدية: التنسيق مع الداخلية بشأن خلع لمبة من أحد القطارات

حركة السفن والبضائع في موانئ البحر الأحمر

الأكثر قراءة

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

تفاصيل 3 عمليات نفذها الموساد داخل إيران بالتزامن مع الهجوم الجوي

صافرات الإنذار تدوي في الأردن وبيان عاجل من السلطات

مدبولي يعقد اجتماعا مع وزيري الكهرباء والبترول لاستعراض تداعيات الأحداث العسكرية بالمنطقة

طن النترات يرتفع 1141 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

إيران ترفع الراية الحمراء على قبة مسجد جمكران استعدادا للثأر والانتقام

إعلام إسرائيلي: قواتنا استهدفت المرشد الإيراني في مقر إقامته لكنه هرب

ضرب المنشآت النووية الإيرانية، هل بدأت طهران في مواجهة التلوث الإشعاعي؟

خدمات

المزيد

طن النترات يرتفع 1141 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

تعرف على سعر السكر فى السوبر ماركت

أسعار الأرز في السوق المحلية اليوم الخميس 12 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الإعداد لليفربول قبل الموسم الجديد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم سفر الزوج مدة طويلة وتركه زوجته؟ رد قاطع من الإفتاء

تفسير رؤية الرمان في المنام وعلاقتها بشراء منزل جديد

دعاء يوم الجمعة لتوفيق ونجاح الأبناء في الدراسة

المزيد
الجريدة الرسمية