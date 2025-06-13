بدء تشغيل قطارات نوم ومكيفة بين القاهرة ومطروح غدا

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن بدء تشغيل قطارات نوم وقطارات مكيفة بخط القاهرة / مرسى مطروح والعكس، فى إطار استعدادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر لموسم الصيف وتنشيط السياحة الداخلية وإستيعاب كثافة المصطافين المترددين على محافظة مطروح وتنفيذا لتعليمات المهندس محمد عامر – رئيس مجلس الإدارة وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 14 / 6 / 2025.

وجاءت بيانات القطارات كالتالي:

- إعتبارًا من يوم السبت الموافق 14 / 6 / 2025 يتم تشغيل قطار 1933 / 1934 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / مرسي مطروح يوميًا ولحين صدور تعليمات أخرى حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:10 ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 07:00 صباح اليوم التالى طبقًا للجدول المرفق.

-إعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 / 6 / 2025 يتم تشغيل قطار 1935 / 1936 ( ثالثة مكيفة ) مرسى مطروح / القاهرة يوميًا ولحين صدور تعليمات أخرى حيث يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 45: 13 ويصل محطة القاهرة الساعة 55: 20 طبقًا للجدول المرفق .

-إعتبارًا من يوم السبت الموافق 21 / 6 / 2025 يتم تشغيل قطار 773 / 772 ( نوم + ثانية أسبانى مكيف ) القاهرة / مرسى مطروح أيام ( السبت / الإثنين / الأربعاء ) من كل أسبوع ولحين صدور تعليمات أخرى حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:05 ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 05:40 صباح اليوم التالى طبقًا للجدول المرفق.

-إعتبارًا من يوم الأحد الموافق 22 / 6 / 2025 يتم تشغيل قطار 775 / 774 ( نوم + تانية أسبانى مكيف ) مرسى مطروح / القاهرة أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) من كل أسبوع لحين صدور تعليمات أخرى حيث يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 22:30 ويصل محطة القاهرة الساعة 05:35 صباح اليوم التالى طبقًا للجدول المرفق.

-كذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 22 / 6 / 2025 يتم تشغيل قطار 773 / 772 ( أولى + ثانية أسبانى مكيف) القاهرة / مرسى مطروح أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) من كل أسبوع ولحين صدور تعليمات أخرى حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:05 ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 05:40 صباح اليوم التالى طبقًا للجدول المرفق.

-إعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 23 / 6 / 2025 يتم تشغيل قطار 775 / 774 (أولى + ثانية أسبانى مكيف ) مرسى مطروح / القاهرة أيام ( الإثنين / الأربعاء / الجمعة ) من كل أسبوع ولحين صدور تعليمات أخرى حيث يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 22:30 ويصل محطة القاهرة الساعة 05:35 صباح اليوم التالى طبقًا للجدول المرفق.

واكدت الهيئة أنها لا تتوانى عن تقديم أفضل خدمة ممكنة لراحة جمهور الركاب، وتسعى دائمًا لتطوير مستوى الأداء وتيسير سبل التنقل بين المحافظات، خاصة في أوقات الذروة والمواسم السياحية.

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