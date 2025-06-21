السبت 21 يونيو 2025
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اقتصاد

أسعار الذهب صباح اليوم السبت 21 يونيو 2025

الذهب - فيتو
الذهب - فيتو

أسعار الذهب اليوم، استقرت أسعار الذهب بالسوق المحلية في بداية حركة تعاملات اليوم السبت 21 يونيو 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة.

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سعر الذهب 
سعر الذهب 

حركة الأونصة العالمية وتأثيرها على الأسعار محليا 

 وأدى تزايد التوترات في الشرق الأوسط، واندلاع الحرب الإسرائيلية الإيرانية، إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن إلى الزيادة، بالإضافة إلى ضعف الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ نحو شهرين، ما جعل الذهب أرخص للمشترين بالعملات الأخرى.

 

كما جاءت بيانات التضخم الأمريكي أخف من المتوقع، ما يزيد التوقعات بأن الفيدرالي قد يرشّح خفضًا بمعدل الفائدة بنحو 50 نقطة أساس قبل نهاية العام.

سعر الذهب 
سعر الذهب 

سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة 

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5470 جنيهًا “للبيع”. 

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4785 جنيها “للبيع”.  

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو  4100 جنيه “للبيع”.   

سعر الجنيه الذهب 

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 38250 جنيها.

سعر الذهب 
سعر الذهب 

حركة البيع والشراء على الذهب 

 وشهدت أسعار الذهب خلال حركة التعاملات الفترة السابقة حالة من التضارب والاختلاف في الأسعار بين ما يتم تداوله على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي وما تعلنه الجهات الرسمية أو المتاجر المعتمدة.

 

التأكد من المصادر التي يتم الاعتماد عليها في أسعار الذهب 

وأضاف ميلاد: من المهم التأكد من صحة المصادر التي يتم الاعتماد عليها في معرفة أسعار الذهب، فمتابعة البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية مثل الشعبة العامة للذهب أو المواقع الاقتصادية الموثوقة، تضمن للمواطن الحصول على معلومات دقيقة وواقعية، وتقلل من فرص الوقوع في فخ الشائعات أو المبالغات التي قد تُستغل لتحقيق أرباح غير مشروعة.

سعر الذهب 
سعر الذهب 

 

التوترات الجيوسياسية تبقي الذهب تحت المجهر

 الذهب عالميًّا ما زال يعيش على واقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية. 

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4 عوامل رئيسية تتحكم بسعر الذهب فى مصر

  • السعر العالمي للمعدن الأصفر: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.
  • سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.
  • العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.
  • القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

 

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