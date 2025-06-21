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ثقافة وفنون

وائل جسار يتألق بحفله في مهرجان موازين بباقة من أروع أغانيه (صور)

وائل جسار، فيتو
وائل جسار، فيتو

أحيا الفنان اللبناني وائل جسار، حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب في دورته الـ 20 وسط حضور جماهيري كبير. 

حفل وائل جسار في مهرجان موازين 

وتألق وائل جسار خلال الحفل بعدد كبير من أغانيه والتي تفاعل معها الحضور بشكل ملحوظ ومنها ظروف، بتوحشيني، خليني ذكري جميلة، وغيرهم. 

ويطرح وائل جسار خلال الفترة المقبلة 4 أغان دفعة واحدة على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات يوتيوب، ومنهم أغنيتين باللهجة المصرية. 

ومن ناحية أخرى أحيت المطربة روبي حفلها ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب في دورته الـ 20 وسط حضور جماهيري كبير.

وأطلت روبي خلال حفلها بمهرجان موازين بفستان قصير وقدمت عددا من أغانيها الشهيرة على رقصتها الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور.

وكانت روبي كانت قد تصدرت التريند مؤخرًا بعد انتشار مقطع فيديو له من أحد حفلاتها طلب فيها أحد الحضور منها أنه سيعطيها أموالًا في المقابل أن تستكمل وصلتها الغنائية قائلًا: "هديكي 20 ألف جنيه وكملي".

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