الخميس 12 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رئيس الوفد: نرفض المزايدة على الدور المصرى تجاه فلسطين وحدودنا خط أحمر

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامه رئيس حزب الوفد، فيتو

 أكد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية على مر التاريخ، فمنذ عام 1948 وحتى اليوم، تدافع مصر عن القضية الفلسطينية داخليا وخارجيا، وتحمل على عاتقها حقوق الشعب الفلسطينى لإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.

 

التصعيد الأخير فى قطاع غزة

 وأضاف رئيس الوفد، أنه منذ بداية التصعيد الأخير فى قطاع غزة، قدمت مصر أكثر من 70٪ من المساعدات والإمدادات للإخوة الفلسطينيين عبر منفذ رفح البرى.

وأشار: لم يخفِ على أحد دور الدولة المصرية ممثلة فى رئيسها عبدالفتاح السيسى الذى رفض التهجير القسرى للإخوة الفلسطينيين وأعلنها واضحة جلية أمام العالم أجمع، فى وقت لم نسمع فيه صوت يساند القضية إلا صوت مصر.

وتابع الدكتور عبدالسند يمامة: هناك قوانين وضوابط للدولة المصرية لدخول الأجانب إلى أراضيها، والالتزام بتلك الضوابط يتضمن تأمين الوفود الزائرة، مؤكدًا أن مصر تتمسك بحق السيادة على إقليمها فى تنظيم دخول الأجانب والمساعدات الإنسانية وأن حق السيادة هو أحد مبادئ القانون الدولى العام الذى يقوم عليه التنظيم الدولى.

وأوضح أن التقديم على التأشيرات والزيارات يكون من خلال المسارات الرسمية والقنصليات والسفارات المصرية بالخارج، وقد رتبت مصر العديد من الزيارات لوفود أجنبية سواء حكومية أو منظمات حقوقية وغير حقوقية فى الفترة الماضية.


وقال رئيس الوفد: نقف مع الجهود الدولية والإقليمية المساندة للقضية الفلسطينية والرافضة لتجويع الشعب الفلسطينى والانتهاكات الإسرائيلية فى حق الإخوة الفلسطينيين مشيرًا إلى إن تقديم المساعدات والإعانات يتم عبر المسارات الرسمية سواء من خلال السلطة المصرية أو الهلال الأحمر الدولى.

وشدد رئيس الوفد على أهمية الضغط الدولى والشعبى على إسرائيل لإنهاء الحصار على القطاع والسماح بالنفاذ الإنسانى من كافة الطرق والمعابر مع قطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة التهجير القسري السفارات المصرية بالخارج الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية حقوق الشعب الفلسطيني

الأكثر قراءة

12 جنيهًا انخفاضًا في أسعار البيض الأحمر اليوم الخميس

بعد أزمته، أول قرار رسمي من الزمالك ضد أحمد حمدي

رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة

السيسي يؤكد الرفض التام لمخططات تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم

قرارات جديدة من الأعلى للإعلام بشأن بطولة كأس العالم للأندية

الذهب في زمن العواصف، ارتفاع جديد بجميع العيارات

هيئة الدواء تحذر من أدوية تتغير صلاحيتها بعد الفتح، ما القصة؟

الشرطة الهندية تعلن العثور على ناجيين اثنين من الطائرة المنكوبة

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الخميس 12-6-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 12 يونيو 2025

سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للأندية قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة للوقاية من الفتن والشرور

تفسير رؤية أكل العنب في المنام وعلاقتها بقدوم رزق وفير في القريب

حكماء المسلمين: حماية الأطفال من الاستغلال والمعاناة واجب شرعي وأخلاقي وإنساني

المزيد
الجريدة الرسمية