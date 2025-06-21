وكالة تسنيم الإيرانية: الهجوم الإسرائيلي على مدينة قم أسفر عن مقتل فتى وإصابة شخصين

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن الهجوم الإسرائيلي على مدينة قم أسفر عن مقتل فتى وإصابة شخصين.

وقال وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية نقلًا عن المتحدث باسم لجنة إدارة الأزمات في محافظة قم، إنه "فجر اليوم (السبت) في استمرار لاعتداءات النظام الصهيوني البغيض، تم استهداف الطابق الرابع لأحد المباني في حي سالاريه بمدينة قم".

وأضاف المتحدث: "للأسف، أسفر هذا الهجوم عن استشهاد فتى يبلغ من العمر 16 عامًا، وإصابة شخصين آخرين نقلًا إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج".

ومن جانبه أعلن سلاح الجو الإسرائيلي، السبت، أنه شن موجة جديدة من الغارات على مواقع لتخزين الصواريخ وإطلاقها وسط إيران، في اليوم التاسع من الحرب بين البلدين.

وفي منشور على منصة "إكس"، أفاد سلاح الجو الإسرائيلي أنه استهدف "بنية تحتية لتخزين الصواريخ وإطلاقها في وسط إيران".

وفي السياق ذاته، أعلن التلفزيون الإيراني عن "هجوم إرهابي يستهدف مبنى سكنيًّا في مدينة قم وسط إيران إلى الجنوب من طهران.

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