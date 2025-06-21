تل أبيب تحترق، صواريخ إيرانية تضرب قلب إسرائيل بعد اختراقها منظومة الدفاع الجوي (فيديو)

أفادت مصادر عبرية، فجر اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات قوية في تل أبيب وغرب القدس، بعد إطلاق دفعة صواريخ جديدة من إيران.

وذكرت أن المنظومة العسكرية رصدت إطلاق 10 صواريخ من إيران، تمكن بعضها من اختراق الدفاعات الجوية ولم يتم اعتراضها.

وأطلقت الجبهة الداخلية والجيش الإسرائيلي، فور رصد إطلاق الصواريخ، تحذيرات عاجلة للإسرائيليين بضرورة التوجه للملاجئ والأماكن المحمية.

وقالت القناة 12 العبرية إن أحد الصواريخ سقط بالفعل في منطقة وسط إسرائيل، فيما هرعت قوات الدفاع المدني لمواقع سقوط الصواريخ.

الصواريخ استهدفت بحسب الإعلام العبري مناطق تل أبيب وحيفا ومناطق السهل الساحلي، وحقق بعضها إصابات مباشرة بحسب ما يتم تداوله.

من جهتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن أحد الصواريخ الإيرانية أصاب مبنى سكني بشكل مباشر وسط إسرائيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.