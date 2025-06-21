التلفزيون الإيراني: هجوم إسرائيل الإرهابي على قم استهدف شقة سكنية بمنطقة "سالارية"

أفاد التلفزيون الإيراني، بأن هجوم إسرائيل الإرهابي على قم استهدف شقة سكنية بمنطقة "سالارية" قرب السيدة فاطمة المعصومة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن بدء موجة جديدة من الهجمات على إيران.

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات ضخمة في قم (التي يوجد فيها مفاعل فوردو النووي الإيراني).

وأكدت وكالة فارس الإيرانية تفعيل الدفاعات الجوية في طهران.

وأشارت إلى سماع دوي انفجارات في أصفهان وخرم آباد وإيلام.

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