السبت 21 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

المشروع X لكريم عبدالعزيز يصدم الجمهور في شباك التذاكر

فيلم المشروع X
فيلم المشروع X

 حقق فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبري، أمس الجمعة، إيرادات بلغت 1,883,575، ليتصدر شباك التذاكر بدور العرض السينمائي. 

 

فيلم المشروع X 

 يُعد فيلم المشروع X أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ويتميز باستخدامه أحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.

 

أبطال فيلم المشروع X

 فيلم المشروع X من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، وهو بطولة كريم عبد العزيز، إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم  ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيلم المشروع X كريم عبد العزيز اخبار الفن ياسمين صبرى

الأكثر قراءة

أول تعليق من مهاجم تشيلسي بعد الطرد أمام فلامنجو

موعد مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم في مجلس النواب

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2025

دراسة برلمانية توصي بوقف قبول طلاب الثانوية العامة بكليات التربية (تفاصيل)

الإسرائيليون يفضحون حكومتهم، المستوطنون يختبئون في مجاري الصرف والجراجات (فيديو)

واحد من ثلاثة رجال دين، المرشد الإيراني يختار خليفته

الزمالك ينهي اتفاقه مع المدير الفني الجديد

زغلول صيام يكتب: هل يمكن تجديد الخطاب الإعلامي؟! ليس معقولا أن يكون حكرا على المعاشات! ورسالة للمهندس خالد عبدالعزيز

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

سعر السكر في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

رمات غان.. عاصمة المال والتكنولوجيا في قلب الكيان الإسرائيلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بداية جديدة وأمل جديد، الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الأزهر للفتوى في يومه العالمي: الوالد هو قوام الأسرة وأوسط أبواب الجنة

آل البيت النبوي في مصر، السيدة "فاطمة العيناء" شبيهة الزهراء بنت النبي

المزيد
الجريدة الرسمية