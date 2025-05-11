نيويورك تايمز: ترامب مهتم بالحصول على جائزة نوبل للسلام

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قولهم: احتمال حصول الرئيس على جائرة نوبل للسلام لجهوده في إنهاء الحرب بغزة يشغل باله.

ترامب مهتم بالحصول على جائزة نوبل للسلام لجهوده في إنهاء حرب غزة

ودعت عائلات رهائن في غزة ترامب إلى استغلال زيارته للمنطقة للضغط على نتنياهو لوقف الحرب.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال": إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف بأن الوعود التي أطلقها بشأن التسوية السريعة للنزاعين في أوكرانيا وقطاع غزة كانت أكثر تعقيدا مما كان يتوقع.

وجاء في منشور الصحيفة: "ترامب أخبر المانحين في الحزب الجمهوري أن تسوية النزاعين في أوكرانيا وغزة كانت أصعب مما كان يتصور".

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن ترامب أشار إلى أن جهود الولايات المتحدة لحل الأزمة في أوكرانيا أصبحت مصدر خيبة أمل متزايدة تحرمه النوم ليلا"، معتبرا بحسب تعبيره أن "المفاوضات مع الجانب الروسي صعبة للغاية".

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