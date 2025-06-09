برشلونة يحدد البديل الأمثل لخلافة ليفاندوفسكي

كشفت تقارير صحفية، أن رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا حدد خليفة النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف ومهاجم البرسا.

جوليان ألفاريز بديل ليفاندوفسكي في برشلونة

ووفقا لإذاعة كادينا سير، فقد وصف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة المهاجم الأرجنتيني الدولي جوليان ألفاريز، الذي يلعب في أتلتيكو مدريد المنافس في الدوري الإسباني، بأنه "البديل المثالي" للمهاجم روبرت ليفاندوفسكي.

لكنه أوضح أن الأمر لا يتعلق بانتقال اللاعب الأرجنتيني إلى النادي في الموسم المقبل، بل بالتعاقد معه في صيف 2026.

ولفت التقرير إلى أن مهاجم ميلان رافائيل لياو كان لفترة طويلة اللاعب المفضل لدى لابورتا، لكن ألفاريز حل محله في هذا الدور.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي بعد الموسم المقبل، وعلى الرغم من الموسم الرائع الذي قضاه مع البلوجرانا، إلا أن هناك الكثير من المؤشرات على أن هذا الموسم سيكون الأخير للاعب البالغ من العمر 36 عامًا مع البارسا.

مسيرة وأرقام جوليان ألفاريز

على الرغم من أن ألفاريز لا يزال مرتبطًا بعقد طويل الأمد مع أتلتيكو (حتى عام 2030)، إلا أن الشائعات حول اهتمام برشلونة به ليست جديدة.

في الأشهر الماضية، ترددت أنباء عدة مرات عن أن لابورتا وشركاه قد بدأوا في استطلاع آفاق التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا.

انتقل ألفاريز في عام 2021 من ناديه الأم ريفر بليت إلى مانشستر سيتي مقابل حوالي 21.5 مليون يورو، ومن هناك انتقل إلى أتلتيكو في عام 2024 مقابل 75 مليون يورو.

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