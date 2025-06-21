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رياضة

مواعيد مباريات اليوم السيت 21 - 6 - 2025 في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

بايرن ميونخ، فيتو
بايرن ميونخ، فيتو

كأس العالم للأندية، تقام اليوم السبت 4 مباريات في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وتستمر حتى 13 يوليو المقبل.

 

مباريات اليوم السبت في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

لوس أنجلوس ضد الترجي - 01:00 صباحا - ملعب جيوديس بارك - منصة  دازن.

بايرن ميونخ ضد بوكا جونيورز - 04:00 صباحا - ملعب هارد روك - منصة دازن.

صن داونز ضد بوروسيا دورتموند - 7 مساءً - ملعب تي كيو إل  - منصة دازن.

إنتر ضد أوراوا ريد دياموندز - 10 مساءً - ملعب لومين فيلد  - منصة دازن.

 

مجموعات كأس العالم للأندية 2025

المجموعة الأولى: الأهلي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، إنتر ميامي الأمريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بوكا جونيورز الأرجنتيني، بنفيكا البرتغالي.

المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، الترجي التونسي، تشيلسي الإنجليزي، لوس أنجلوس إف سي الأمريكي.

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، أوراوا ريد دياموندز الياباني، مونتيري المكسيكي، إنتر الإيطالي.

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، بوروسيا دورتموند الألماني، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد البيضاوي المغربي، العين الإماراتي، يوفنتوس الإيطالي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، سالزبورج النمساوي.

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