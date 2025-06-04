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ثقافة وفنون

أصالة تتصدر تريند اليوتيوب بأغنية "كلام فارغ"

أصالة نصري
أصالة نصري

نجحت المطربة السورية أصالة نصري، تريند اليوتيوب في الساعات الماضية، بأغنيتها الجديدة "كلام فارغ".

 

وحققت أغنية "كلام فارغ" ما يقرب من نصف مليون مشاهدة بعد أقل من يوم واحد على طرحها، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.


أغنية كلام فارغ

وطرحت أصالة أغنيتها الجديدة “كلام فارغ” من كلمات منة القيعي ومن ألحان تامر عاشور وتوزيع موسيقي فهد.

 

وينتظر الجمهور ألبوم المطربة السورية أصالة نصري، الذي من المقرر طرحه قريبًا بعدما انتهت من تسجيل أغنياته، والتي تم تسجيل البعض منها لدى استوديو مهندس الصوت ماهر صلاح.


وتتعاون فيه مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات. ومن أبرز أغانى الألبوم: كلام فارغ، ضريبة البعد، اكتفاء بالنفس، وما وحشتكش، العنب الساقع، حوسة إيه دي، أحبك أكرهك، أنا هنساك، حبة حبة، مش وحشة.

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