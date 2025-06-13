الجمعة 13 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

أصالة تواصل تصدر التريند بـ "كلام فارغ"

أصالة نصري
أصالة نصري

تواصل الفنانة السورية أصالة نصري، تصدر تريند اليوتيوب بأغنية كلام فارغ”، والتى وصلت مشاهدتها ما يقرب من 4 ملايين مشاهدة بعد 10 أيام من طرحها.

 

وطرحت أصالة أغنيتها الجديدة “كلام فارغ” من كلمات منة القيعي ومن ألحان تامر عاشور وتوزيع موسيقي فهد.

 

ألبوم أصالة الجديد

وينتظر الجمهور ألبوم أصالة الجديد، الذي من المقرر طرحه قريبًا بعدما انتهت من تسجيل أغنياته، والتي تم تسجيل البعض منها لدى استوديو مهندس الصوت ماهر صلاح.

 

وتتعاون فيه مع شركة روتانا ومن أبرز أغانى الألبوم: كلام فارغ، ضريبة البعد، اكتفاء بالنفس، وما وحشتكش، العنب الساقع، حوسة إيه دي، أحبك أكرهك، أنا هنساك، حبة حبة، مش وحشة.

 

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