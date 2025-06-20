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أخبار مصر

محافظ القاهرة: لجنة هندسية لمعاينة المنازل المحيطة بعقارات حدائق القبة المنهارة

انهيار عقارين بحدائق
انهيار عقارين بحدائق القبة، فيتو

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه تم تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المحيطة بالعقارين المنهارين في ٢٠، و٢٢ أبو سيف  من الخليج المصرى بحى حدائق القبة، بالإضافة إلى انهيار جزئي لعقار ثالث، لبيان مدى تأثرهم من الحادث خاصة وأن أغلب العقارات الموجودة بالمنطقة المحيطة به قديمة.

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ماذا حدث في الحي الشعبي؟.. انهيار عقارات بحدائق القبة (فيديوجراف)

حدائق القبة تبكي ضحاياها في انهيار 3 عقارات.. حور تعود للحياة بعد 8 ساعات تحت الأنقاض.. ترزي يودع الماكينة للأبد.. عروس تفقد حلمها.. والأهالي: "إحنا عايشين في الهوا" (فيديو وصور)

وأشار د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزى وأجهزة المحافظة ما زالت تواصل البحث للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الأنقاض بعد الحادث الذي أسفر عن استخراج ١٤ ناجٍ، و٣ حالات وفاة حتى الآن.

ويواصل د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة تواجده بموقع الحادث للإشراف على عمليات البحث وبرفقته قوات الحماية المدنية، والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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