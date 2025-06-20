الجمعة 20 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اللقطات الأولى لحادث انهيار عقارين في حدائق القبة (فيديو وصور)

الكردون الأمني، فيتو
الكردون الأمني، فيتو

رصدت عدسة “فيتو” الجهود المكثفة التي تبذلها قوات الحماية المدنية، بالتعاون مع الأهالي، في عمليات البحث والإنقاذ عقب انهيار عقار سكني مكون من 4 طوابق في منطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم. 

الحادث أسفر أيضًا عن انهيار عقار مجاور وتصدع اثنين آخرين، ما دفع الجهات المعنية إلى التحرك السريع.

وفور تلقي غرفة عمليات النجدة البلاغ، توجهت فرق الإنقاذ وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وفرضت طوقًا أمنيًّا بمحيط العقارات المتضررة، وبدأت أعمال رفع الأنقاض والبحث عن ناجين، بمشاركة سكان المنطقة الذين تعاونوا مع رجال الإنقاذ في محاولة الوصول إلى العالقين.

وتم الدفع بـ8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تعمل على تقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين، ونقلهم إلى المستشفيات القريبة. 

وأكدت مصادر من داخل  الحماية المدنية أن عمليات الإنقاذ مستمرة رغم صعوبة الوصول إلى بعض المواقع تحت الركام، بسبب حجم الكتل الخرسانية المنهارة.

وفي السياق ذاته، يواصل رجال المباحث جهودهم للوقوف على ملابسات الحادث، حيث يتم حاليًّا الاستماع إلى أقوال شهود العيان، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة القريبة من الموقع لرصد اللحظات السابقة للانهيار، كما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأسفر الحادث حتى اللحظة عن انهيار عقارين بشكل كامل، وتصدع عقارين آخرين، فيما تستمر فرق الإنقاذ في تمشيط الموقع بحثًا عن ضحايا أو ناجين محتملين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحماية المدنية النيابة العامة الرعاية الطبية منطقة حدائق القبة

مواد متعلقة

النيابة تستمع إلى عصابة سرقة العقارات بالمقطم

حبس المتهمين بسرقة الهواتف المحمولة في مصر القديمة

تجديد حبس عامل بتهمة سرقة عدادات الكهرباء من مدرسة بالبساتين

تخلص منها بدون رحمة، تفاصيل صادمة في حيثيات الحكم على قاتل ابنة شقيقته بالمعصرة

النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في انهيار عقار السيدة زينب

تأجيل طعن عمر زهران على حكم حبسه بقضية مجوهرات شاليمار لـ 19 يوليو

تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب انهيار عقار السيدة زينب

بعد قليل، النقض تفصل في مصير عمر زهران بقضية مجوهرات شاليمار الشربتلي

الأكثر قراءة

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لكبار رجال الدولة

انهيار عقارين وتصدع الثالث بحدائق القبة، والإسعاف يدفع بـ 8 سيارات (فيديو وصور)

محافظة القاهرة: قطع المرافق عن العقارين المنهارين بحدائق القبة

إخلاء المباني المجاورة للعقارين المنهارين بحدائق القبة

‏إيران: سنقيد الوصول إلى شبكة الإنترنت العالمية لأسباب أمنية

الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية بضغط من تراجع احتمالات خفض الفائدة الأمريكية

معاينة النيابة لعقارَي حدائق القبة المنهارين: مبانٍ متهالكة وصادر لأحدهما قرار ترميم والآخر إزالة

كاتس: نسهّل عملية إجلاء واسعة لسكان طهران لزعزعة استقرار النظام الإيراني

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار السكر اليوم الجمعة 20-6-2025 بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 20-6-2025

سعر جرام الذهب ببداية تعاملات اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الجمعة 20-6-2025

المزيد

انفوجراف

قبل امتحان العربي.. تعليمات عاجلة وحاسمة من وزير التعليم بشأن الثانوية العامة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية بيع الذهب في المنام وعلاقتها بالوقوع في مشكلة

تفسير حلم الكنز في المنام وعلاقته بالرزق الوفير والمال الكثير

آل البيت النبوي في مصر.. القاسم الطيب، ضريحه مهدد بالانهيار بعد اندثار مراقد 8 من أبناء الصحابة

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
الجيش الإيراني: الكيان الصهيوني استهدف مقر الأمن الداخلي في طهران