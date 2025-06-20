اللقطات الأولى لحادث انهيار عقارين في حدائق القبة (فيديو وصور)

رصدت عدسة “فيتو” الجهود المكثفة التي تبذلها قوات الحماية المدنية، بالتعاون مع الأهالي، في عمليات البحث والإنقاذ عقب انهيار عقار سكني مكون من 4 طوابق في منطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

الحادث أسفر أيضًا عن انهيار عقار مجاور وتصدع اثنين آخرين، ما دفع الجهات المعنية إلى التحرك السريع.

وفور تلقي غرفة عمليات النجدة البلاغ، توجهت فرق الإنقاذ وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وفرضت طوقًا أمنيًّا بمحيط العقارات المتضررة، وبدأت أعمال رفع الأنقاض والبحث عن ناجين، بمشاركة سكان المنطقة الذين تعاونوا مع رجال الإنقاذ في محاولة الوصول إلى العالقين.

وتم الدفع بـ8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تعمل على تقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين، ونقلهم إلى المستشفيات القريبة.

وأكدت مصادر من داخل الحماية المدنية أن عمليات الإنقاذ مستمرة رغم صعوبة الوصول إلى بعض المواقع تحت الركام، بسبب حجم الكتل الخرسانية المنهارة.

وفي السياق ذاته، يواصل رجال المباحث جهودهم للوقوف على ملابسات الحادث، حيث يتم حاليًّا الاستماع إلى أقوال شهود العيان، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة القريبة من الموقع لرصد اللحظات السابقة للانهيار، كما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأسفر الحادث حتى اللحظة عن انهيار عقارين بشكل كامل، وتصدع عقارين آخرين، فيما تستمر فرق الإنقاذ في تمشيط الموقع بحثًا عن ضحايا أو ناجين محتملين.

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