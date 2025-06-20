بعد انهيار 3 عقارات بحدائق القبة، شاهدة عيان: "بيوتنا كلها من غير عواميد" (فيديو)

شهدت منطقة حدائق القبة بالقاهرة، صباح اليوم، انهيار عقارين بشكل كامل وثالث جزئيًا، بالإضافة إلى تصدع عقار رابع، وسط جهود مكثفة من قوات الحماية المدنية لرفع الأنقاض والبحث عن الضحايا.

شاهد عيان يروي تفاصيل الحادث

وكشفت السيدة أم عماد، إحدى شاهدات العيان، لـ"فيتو" تفاصيل حول احتجاز خياط المنطقة داخل محله بعد انهيار العقارين أمامه مباشرة.

وقاات أم عماد: "أنا كنت الصبح رايحة الشرابية، ما كانش في حاجة والبيوت هنا قديمة كلها، بيتنا إحنا مشرخ أهو، وكله هيقع".

وتابعت قائلة: "فرانسيسكو عطية ابن الترزي محبوس في المحل تحت الأنقاض.. إحنا بيتنا مشرخ كله ومعرفش حد غير الترزي. حد يجي يشوفنا. بيوتنا كلها من غير عواميد".

وشهدت منطقة حدائق القبة انهيار عقارين كليا وانهيار عقار ثالث جزئيا وتصدع عقار رابع.

كما تم نقل 3 مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انهيار 3 عقارات في حدائق القبة

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بانهيار عقارين كليا وانهيار الثالث جزئيا وتصدع الرابع في منطقة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة.

وأجلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، سكان العقارات المجاورة لعقارات حدائق القبة المنهارة تحسبا لأي طارئ.

وقامت الأجهزة المعنية بفصل الكهرباء عن المنطقة، فيما تكافح قوات الحماية المدنية لرفع الأنقاض وحصر الخسائر البشرية والمادية.

ويقوم رجال المباحث حاليًا بسماع أقوال الشهود، وجمع التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط العقارات المنهارة، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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