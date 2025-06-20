الجمعة 20 يونيو 2025
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رياضة

الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة بورتو في كأس العالم للأندية (صور)

مران الأهلي
مران الأهلي

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية اليوم الجمعة، على ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، وذلك استعدادًا لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة مهمة فى ختام مشواره بالمجموعة الأولى بكأس العالم للأندية، وذلك عند مواجهة بورتو البرتغالي فجر يوم الثلاثاء المقبل.

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

وتُقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية فى مونديال الأندية.

مباراة الأهلي وبالميراس

وخسر الأهلي أمس الخميس، أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد ميت لايف.

سجل هدفي بالميراس، وسام أبو علي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49، وخوسيه مانويل لوبيز في الدقيقة 59.

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