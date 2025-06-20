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العثور على سلحفاة بحرية بأحد شواطئ الإسكندرية (صور)

سلحفاة
سلحفاة

نجح جهاز شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية اليوم الجمعة، في العثور على سلحفاة بحرية كبيرة الحجم “ترسه” بشاطئ علي سواحل البحر المتوسط.

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يأتى ذلك من  خلال التعاون بين محافظة الإسكندرية وجهاز شئون البيئة، حيث تبين أن السلحفاة المشار إليها بطول 61 سنتم بوزن حوالي 40 كجم، وقدميها الأماميتين لهما علامتين حديديتين مدون عليهما بيانات (محمية أو كلون بدولة اليونان  - تمي سوليمون - تحمل كودL4728)، والزعانف الأمامية 33 الخلفية 23 وتم اتخاذ كافة الإجراءات المعنية وفق بنود الاتفاقيات الدولية.

 

وفى هذا الإطار قام جهاز شئون البيئة بالإسكندرية بفحص السلحفاة وتقديم كافة الرعاية وعلاجها وإنقاذها قبل أطلقها داخل مياه البحر المتوسط بسواحل محافظة الإسكندرية.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين بضرورة حماية الكائنات المهددة بالانقراض والحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات البحرية وتسليمها للجهات المختصة قطاع المحميات التابع لوزارة البيئة في حال العثور عليها.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة حريصة على فتح قنوات تواصل مستمرة وفعالة مع المواطنين للإجابة عن أى إستفسار عن أهمية الحياة البرية او الإبلاغ عن محاولات الاتجار أو الصيد غير المشروع فى تلك الكائنات من خلال الخط الساخن لوزارة البيئة 19808

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الاسكندرية البحر المتوسط اليونان

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