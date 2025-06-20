سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون جنودا وآليات للعدو بخان يونس

أعلنت سرايا القدس، اليوم الجمعة، عن قصف جنودا وآليات للعدو في قيزان أبو رشوان جنوب مدينة خان يونس، بقذائف الهاون.

وكانت قد أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الفلسطينية في بيان لها امس الخميس، عن تدمير آلية عسكرية صهيونية بعبوة برميلية شديدة الانفجار في منطقة جورة اللوت جنوب خان يونس.

خسائر جيش الاحتلال في غزة

ويوم الإثنين الماضي، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف ناقلة جند إسرائيلية ودبابة ميركافا بعبوة شديدة الانفجار وعبوة عمل فدائي شرق جباليا بقطاع غزة قبل 6 أيام.

48 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم

وفي السياق ذاته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل نائب قائد سرية في كتيبة الهندسة 7086 لواء جولاني خلال معركة بجنوب قطاع غزة.

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