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خارج الحدود

سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية مع جنود العدو في خان يونس

سرايا القدس، فيتو
سرايا القدس، فيتو

قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال خان يونس، جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أن الاشتباكات مستمرة.

اشتباكات المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال 

وفي السياق ذاته ذكرت  وسائل إعلام إسرائيلية ، إن معارك ضارية تدور في قطاع غزة بين مقاتلين من حركة حماس وجيش الاحتلال  الإسرائيلي.

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سرايا القدس تدمر آلية إسرائيلية في خان يونس

قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن مقاوميها تمكنوا من تدمير آلية عسكرية صهيونية بتفجير عبوة برميلية في منطقة قيزان النجار في خان يونس جنوب قطاع غزة.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وفي وقت سابق، نفذت فصائل المقاومة الفلسطينية  عدة عمليات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها فجرت نفقًا في قوة إسرائيلية راجلة من 6 جنود وأوقعتهم قتلى وجرحى في منطقة مرتجى جنوب شرق خان يونس.

وفي السياق ذاته قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان، إنها قصفت تجمعًا لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلين بمحيط منطقة السطر الشرقي شمال شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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جيش الاحتلال غزة سرايا القدس حماس خان يونس

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