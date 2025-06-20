الضرائب تعلن حصاد التسهيلات الضريبية خلال مؤتمر شكرًا

أعلنت وزارة المالية أنه انطلاقا من مبدأ الشراكة الذي ترسيه الوزارة ومصلحة الضرائب المصرية مع المجتمع الضريبي، سيتم إطلاق لأول مرة مؤتمر «شكرًا» لتكريم شركائنا الداعمين والمساندين لرؤيتنا الإصلاحية ومبادراتنا التنموية.

الإعلان عن حصاد الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية

وأوضحت وزارة المالية في بيان صادر عنها أنه سيتم خلال المؤتمر تكريم شركائنا الممولين والإعلان عن حصاد الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية والتي شهدت دعمًا لا مثيل له من مختلف طوائف المجتمع الضريبي.

وأشار إلى أنه يتضمن فاعليات الحدث الأبرز تكريم عدد من الشخصيات الداعمة للمنظومة الضريبية والفكر الضريبي المتطور ممن دفعت إسهاماتهم ودعمهم جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية ودعم مفاهيم التحول الرقمي وترسيخ مبدأ الشراكة والثقة والشفافية.

وأضافت: سيتم تكريم بعض النماذج من شركائنا الممولين من الفئات المختلفة: محاسبين– فنانين- إعلاميين – محامين- أطباء – مهندسين وشركات، تم اختيارهم بعناية وفق معايير موضوعية لتكون عينة ممثلة لجميع شركائنا الممولين

وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية أن الدعم الذي لاقته حزمة التسهيلات الأولى دفعنا أن نطلق على تلك الفاعلية " شكرًا" إيمانًا بدور المجتمع الضريبي في دفع الخطط والإستراتيجيات الحكومية لتكون القاعدة التي نبني عليها لتقديم مزيدًا من الحزم الداعمة والميسِّرة على شركائنا من مجتمع الأعمال، واللازمة لتوسع ونمو مشروعاتهم، بما يسهم في تحقيق المستهدفات التنموية للدولة المصرية، وتلبية تطلعات المواطن في اقتصاد أكثر ازدهارًا.

وقالت الوزارة «إننا إذ نحتفل ونحتفي بتكريم شركائنا.. نسعد بمشاركة الإعلاميين والصحيفيين حصاد الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، وما حققناه من نتائج ملموسة على أرض الواقع، من شأنها تبسيط المعاملات الضريبية، وتطوير الفكر الضريبي،وتقديم خدمات ضريبية أكثر تميزا للممولين».

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