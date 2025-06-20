نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ 2025

يعيش الآلاف من طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم في محافظة كفر الشيخ، حالة من الترقب والانتظار القلق مع اقتراب لحظة إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني 2025، والتي باتت على بعد خطوات قليلة من الظهور الرسمي.

فيما قالت مصادر مطلعة داخل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، خلال تصريحات خاص ل "فيتو" المصادر أن أعمال مراجعة الدرجات قد انتهت بالفعل داخل الكنترولات، وسيتم عرض النتيجة خلال ساعات على المحافظ اللواء علاء عبد المعطي لإعتمادها رسميا، وذلك تمهيدًا لنشرها إلكترونيًا على موقع مديرية التربية والتعليم.

وشددت مديرية التربية والتعليم، على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات أو الروابط الوهمية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن النتيجة لن تنشر إلا عبر الموقع الرسمي المعتمد للمديرية فور اعتمادها.

رابط وخطوات الحصول علي النتيجة

و لكل من يبحث عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ برقم الجلوس والاسم، يمكنك التوجه مباشرة إلى الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم عبر الرابط التالي:

https://kfsedu.gov.eg

وبعد الدخول للموقع، اتبع هذه الخطوات البسيطة:

1. إدخال الرقم القومي للطالب (كما هو مدوّن في شهادة الميلاد).

2. اختيار المرحلة الدراسية: "المرحلة الإعدادية".

3. تحديد الصف الدراسي: "الثالث الإعدادي".

4. اختيار الفصل الدراسي: "الثاني".

5. الضغط على "عرض النتيجة".

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