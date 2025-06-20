دعاء الجمعة لحفظ النفس والأولاد ووقايتهم من الشرور، يحرص الكثيرون على الدعاء يوم الجمعة وخصوصا ساعة الإجابة لعل الله يستجيب لما هو معروف عن يوم الجمعة من أنه خير الأيام وأنه يوم استجابة الدعاء، ويوم الجمعة يوم عظيم الدعاء فيه مستجاب وقد وردت بذلك العيد من الأحاديث، وفي يوم الجمعة نستعرض معكم دعاء الجمعة لحفظ النفس والأولاد ووقايتهم من الشرور فإلى التفاصيل.

دعاء الجمعة لحفظ النفس والأولاد ووقايتهم من الشرور

دعاء الحفظ من كل شر

اللهم صل وسلم على حبيبك وحبيبنا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه صلاة ينفك بها العقد، ويفتح بها الأبواب أمين يا رب العالمين، اللهم احفظنا من عيون الناس، ومن شر الناس ومن شر الوسواس الخناس، دعاء اللهم ابعد عنا شر الناس اللهم طهر قلوبنا من أمراض القلوب، اللهم احفظ جوارحنا بقلوبنا عن الحرام.

اللهم نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعوت به أجبت أن تحفظنا، اللهم أحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا. ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا.

اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته لأحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تحفظنا من كل شر.

اللهم احفظنا بما حفظت يونس في بطن الحوت وكما نجيب إبراهيم من النار، اللهم تب علينا وتقبلها عندك بقبول حسن.

اللهم أنك أنت الحافظ والعفو الغفور، لا تؤاخذنا بذنوبنا واحفظنا بحفظك وكرمك، اللهم لا تكل أمرنا لمن لا يحفظها. ولا ينصرنا بحق نبيك محمد اللهم أحفظنا بكل أسم هو لك، اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا من هو بفضله نعيش ونحيا، اللهم أحفظنا باسمك الأعلى.

اللهم أحفظنا من كل شر وسوء وغدر بلطفك يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف، اللهم قنا شر الأسوأ. ولا تجعلنا محلًا للبلوى.

اللهم أبعد عنا من لا يخافك وأبعد عنا شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها.

اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان ونعوذ بك من السوء، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، اللهم انصرنا وأحفظنا بحفظك، وبعظيم اسمك وانصرنا على من عادانا أو أراد بنا سوء من غدر ومن قهر ومن ذل، اللهم أحفظ نفوسنا من البغاء ومن الشر ومن الحسد ومن الحقد.

اللهم نسألك بأسمك الأعظم الذي إذا دعوت به أجبت أن تحفظنا، اللهم أحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا، اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله.

اللهم أحفظنا من كل شر وسوء وغدر بلطفك يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف، اللهم قنا شر الأسوأ ولا تجعلنا محلا للبلوى، اللهم أبعد عنا من لا يخافك وأبعد عنا شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا.

بسم الله العظيم الأعظم السلطان القديم الأول بلا أول والآخر بلا آخر كنز الكنوز وسر الأسرار وعلم العلوم ونور الأنوار الظاهر على خلقه المتفرد في ملكه لا ينازعه في ملكه أحد إلا قسمة الجبار اللهم أجبر ضعفنا وقلة حيلتنا.

اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان ونعوذ بك من السوء ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، اللهم انصرنا وأحفظنا بحفظك وبعظيم أسمك وانصرنا على من عادانا أو أراد بنا سوء من غدر ومن قهر ومن ذل، اللهم أحفظ نفوسنا من البغاء ومن الشر ومن الحسد ومن الحقد.

دعاء لحفظ الأولاد من كل شر

أسالك اللّهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء، أن لا تُبقِ لأولادي همًا ولا حزنًا ولا ضيقًا ولا سقمًا إلّا فرجته. حصنت أبنائي بالله الذي لا إله إلا هو، إلهي وإله كل شيء، واعتصمت بربي ورب كل شيء، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا فارج الهم ويا كاشف الغم، فرج أمر أبنائي ويسر أمرهم، وارحم ضعفهم وقلة حيلتهم، وارزقهم من حيث لا يحتسبوا.

أعوذ بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن شر إبليس وجنده، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر ما يظهر بالليل ويكمن بالنهار، ومن شر ما يظهر بالنهار ويكمن بالليل، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها. اللهم من اعتزّ بك فلن يُذل، ومن اهتدى بك فلن يضِلّ، ومن استكثر بك فلن يقلّ، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يُخذل، ومن استعان بك فلن يُغلب، ومن توكل عليك فلن يخيب، ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن اعتصم بك فقد هُدي إلى صراط مستقيم، اللهم فكن لأولادي وليًّا ونصيرا، وكن لهم معينًا ومجيرا، إنك كنت بهم بصيرا.

دعاء الجمعة لحفظ النفس والأولاد ووقايتهم من الشرور

دعاء تحصين وحفظ الأبناء

أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة.

• يجب أن يقرأ الراقي المعوذتين وسورة الإخلاص لتحصين الأطفال من العين والحسد وكل الشرور.

• يجب وضع اليد على رأس الصغير ثم الدعاء بالكلمات:

” اللهم رب الناس اذهب الباس، أشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما.”

• يمكن قراءة المعوذتين ويتبعهما بصورة الإخلاص ثم الدعاء بهذه الكلمات:

” بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك.”

• يمكن أن يشتمل دعاء تحصين الأطفال على طريق قراءة المعوذتين ثم سورة الإخلاص وبعدها آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، وبعدها الدعاء:

” بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك.”

• يمكن قراءة فاتحة الكتاب ثم خواتيم سورة البقرة، بعدها سورة الإخلاص ويليها آية الكرسي ثم المعوذتين، وبعد ذلك ترديد هذا الدعاء:

” بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك”.

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