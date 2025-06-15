أسماء مسجد السجدة بالمدينة المنورة وقصته وفضله، يقع مسجد السجدة اليوم شمال المسجد النبوي، ويبعد عنه قرابة 800 متر، والمسجد متاح للزيارة والصلاة في أوقات الصلوات المفروضة، ويحمل مسجد السجدة بالمدينة المنورة أهمية تاريخية، حيث يعدُّ مسجد السجدة واحدًا من الآثار النبوية التي بقي مكانه محفوظًا إلى يومنا هذا، وفيما يلي نستعرض معكم أسماء مسجد السجدة بالمدينة المنورة وقصته وفضله.

أسماء مسجد السجدة بالمدينة المنورة وقصته وفضله

أسماء مسجد السجدة

تتعدد أسماء مسجد السجدة حيث أطلقت عليه العديد من الأسماء منها:

مسجد الشكر لسجود النبي فيه سجدة الشكر، ومسجد البحيري لوقوعه عند بستان النخيل الذي عرف بالبحير، ويعرف حاليا بمسجد ابى ذر الغفار، ولأنه كان قريبًا من بستان أسواف أو في طريقه إلى حدائق السفالة، فقد سمي أيضًا بمسجد أسواف أو مسجد السافلة.

قصة مسجد السجدة

عن عبدالرحمن بن عوف قال:خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوجه نحو صدقته فدخل فاستقبل القبلة،فخر ساجدًا،فأطال السجود، حتى ظننت أن الله عز وجل قبض نفسه فيها، فدنوت منه فجلست، فرفع رأسه فقال: من هذا؟ قلت: عبدالرحمن.

قال: ما شأنك؟ قلت: يا رسول الله سجدتَ سجدةً خشيت أن يكون الله عز وجل قد قبض نفسك فيها.

فقال: إن جبريل عليه السلام أتاني فبشرني، فقال: إن الله عز وجل يقول: من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه.فسجدت لله عز وجل شكرًا.

وروى البيهقي عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: «كنت قائما في رحبة المسجد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجًا من الباب الذي يلي المقبرة، قال: فلبثت مليًا ثم خرجت على إثره فرأيته قد دخل حائطًا من الأسواف. فتوضأ ثم صلى ركعتين فسجد سجدة أطال السجود فيها فلما تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تبدأتُ له فقلتُ له: بأبي أنت وأمي حين سجدت أشفقتُ أن الله قد توفاك من طولها. فقال: «إن جبريل عليه السلام بشرني أنه من صلى عليّ صلى الله عليه ومن سلم عليّ سلم الله عليه».

تم تجديد عمارة مسجد السجدة في العهد الحديث وتحديدا في عام 1399هـ حيث أعيد بناؤه، وبلغ إجمالي مساحته 1,823 مترًا مربعًا، وعملت له منارة في ركنه الشّمالي الغربي.

فضل السجود وفوائده

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (الحج: 77).

وقال تعالى: ﴿ مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ﴾ (الفتح:29).

1- أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد:

أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد، فأكثروا الدعاء".

2- السجود سبب في تكفير الخطيئات وكتب الحسنات ورفع الدرجات:

أخرج الإمام أحمد في حديث طويل عن أبي ذر رضي الله عنه، وفيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من سجد لله سجدةً كتب الله له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة، ورفع له بها درجة....".

وأخرج الإمام مسلم عن معدان بن أبي طلحة قال: لقيت ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال: قلت: بأحب الأعمال إلى الله تعالى، فسكت، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة، فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وحط عنك بها خطيئة".

وأخرج الإمام أحمد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: مرني بأمر أنقطع به، قال: اعلم أنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وحط عنك بها خطيئة"؛ (السلسلة الصحيحة: 1488).

أخرج ابن ماجه والطبراني في الكبير عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من عبد يسجد لله سجدة، إلا كتب الله له بها حسنة، ومحا عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود"؛ (صحيح الجامع: 5742)، (صحيح ابن ماجه: 1271).

وأخرج الإمام أحمد من حديث أبي فاطمة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل استقيم عليه وأعمله، قال: "عليك بالسجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وحط عنك بها خطيئة"؛ (صحيح الترغيب والترهيب: 389)، (صحيح الجامع: 1204).

أسماء مسجد السجدة بالمدينة المنورة وقصته وفضله

3- السجود علامة تتميز بها الأمة المحمدية يوم القيامة:

فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي عن عبدالله بن بسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من أمتي من أحد إلا أنا أعرفه يوم القيامة، قالوا: وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق؟ قال: "أرأيت لو دخلت صيرة فيها خيلٌ دُهم بُهم، وفيها فرس أغر مُحجل، أما كنت تعرفه منها؟ قال: بلى، قال: فإن أمتى يومئذ غرر السجود، مُحجَّلون من الوضوء".

4- السجود سبيل لدخول الجنة:

أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويله، أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار".

وعند الطبراني في الكبير موقوفًا على عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا رأى الشيطان ابن آدم ساجدًا صاح، وقال: يا وْيلَه، يا ويل الشيطان، أمر الله ابن آدم أن يسجد وله الجنة فأطاع، وأمرني أن أسجد فعصيت فلي النار"؛ (صحيح الترغيب والترهيب: 1440).

5- كثرة السجود تجعل الإنسان في درجة عالية في الجنة ربما لا يصل إليها الكثير:

أخرج الإمام مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوَضوئه وحاجته، فقال لي: "سلني"، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: "أو غير ذلك؟"، قلت: هو ذاك، قال: "فأعني على نفسك بكثرة السجود".

ورواه الطبراني، وفيه أنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري، فإذا كان الليل أويت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبت عنده فلا أزال أسمعه يقول: "سبحان الله سبحان الله سبحان ربي"، حتى أمل أن تغلبني عيني فأنام, فقال يومًا: "يا ربيعة سلني فأعطيك"، فقلت: انظرني حتى أنظر، وتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة، فقلت: يا رسول الله، أسألك أن تدعو الله أن ينجيني من النار, ويدخلني الجنة، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: "من أمرك بهذا"، قلت: ما أمرني به أحد, ولكني علمت أن الدنيا فانية منقطعة وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه، فأحببتُ أن تدعوَ الله لي، قال: "إني فاعلٌ، فأعني على نفسك بكثرة السجود"؛ (صحيح الترغيب والترهيب: 388).

وفي مسند الإمام أحمد عن أبي فاطمة رضي الله عنه قال: قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم:"يا أبا فاطمة، إن أردتَ أن تلقاني، فأكثِر السجود"، وفي رواية مختصرة عند الإمام مسلم، وفيها: "كنت أبيتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي: سلني، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود"

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