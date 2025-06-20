نقابة المهندسين بالإسكندرية تستقبل حُجَّاجها العائدين من الأراضي المقدسة

استقبلت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، حجاج النقابة من المهندسين العائدين من الأراضي المقدسة، بعد أدائهم فريضة الحج لموسم 1446 هجريًا، وذلك من خلال لجنة الرحلات برئاسة المهندس محمد قبيصي.

وقد عبّر حجاج النقابة عن بالغ شكرهم وامتنانهم لما قدمته النقابة من تسهيلات ورعاية منذ لحظة الترشح للقرعة وحتى عودتهم سالمين، مشيدين بحُسن التنظيم والمتابعة لكافة التفاصيل، سواء على مستوى الحج الخمس نجوم او المستوي الاقتصادي أو المستوى البري.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد هشام سعودي عن سعادته بعودة الحجاج من المهندسين بسلامة الله إلى أرض الوطن، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا، مؤكدًا أن النقابة تفخر بما قدمته من تنظيم ورعاية لحجاجها، وأن هذا النجاح يدفع مجلس النقابة إلى مواصلة العمل بنفس الجدية لخدمة المهندسين في كافة الملفات وتطويرها بالشكل اللائق.

وأكد المهندس محمد قبيصي رئيس لجنة الرحلات، أن اللجنة حرصت على المتابعة الدائمة لرحلات الحج منذ لحظة السفر وحتى العودة بكافة قدراتها، مشيرًا إلى أن النقابة ستظل داعمة لكافة البرامج والخدمات التي تلبي تطلعات المهندسين، مؤكدًا استمرار التواصل مع الحجاج والوقوف على أي ملاحظات وشكاوي لتطوير الخدمة في المواسم القادمة وتلبية كافة التطلعات والحرص علي تجنب اي معوقات في المواسم القادمة.

جدير بالذكر أن النقابة كانت قد نظّمت سلسلة من الندوات الدينية قبل السفر لشرح مناسك الحج للمستويات المختلفة، وشملت المستويات قرابة ٢٤٠ حاج من المستويات الاقتصادي والخمس نجوم، بالإضافة إلى حجاج المستوى البري.

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