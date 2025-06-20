الجمعة 20 يونيو 2025
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أخبار مصر

استخراج 9 ناجين من تحت أنقاض عقارات حدائق القبة المنهارة

العقارات المنهارة
العقارات المنهارة

تمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج ٩ ناجين في حادث انهيار العقارين ٢٠، و٢٢ وانهيار عقار ثالث جزئيا في شارع أبو سيف من الخليج المصري بحي حدائق القبة، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة حتى الآن، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

ويواصل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إشرافه على عمليات إنقاذ سكان العقارين المنهارين، وبرفقته قوات الحماية المدنية، والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

ويواصل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إشرافه على عمليات إنقاذ سكان العقارين المنهارين، وبرفقته قوات الحماية المدنية، والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وكانت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا فى الساعة ١٢:٣٥ بانهيار العقارين، وعلى الفور انتقل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية، والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بأحد العقارين المنهارين.

 

وأحد العقارين مكون من أرضي و٥ أدوار وخالٍ من السكان والآخر مكون من أرضي و٤ أدوار.

ويشرف محافظ القاهرة على عمليات إنقاذ سكان العقارين المنهارين يرافقه اللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، والدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية.

كما تم إخلاء العقار رقم ١٨ احترازيًا من السكان لحين التأكد من عدم تضرره من حادث الانهيار. 

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الوطنية للطوارئ والسلامة العامة غرفة العمليات المركزية محافظة القاهرة وزير الداخلية قوات الحماية المدنية حدائق القبة

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