أساسيات التحاليل الطبية، دورة تدريبية لطلاب طب وعلوم جامعة الأقصر

تواصل جامعة الأقصر بقيادة الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس الجامعة، فعاليات الأسبوع البيئي الخامس تحت شعار: "الأسبوع الأخضر"، وفي هذا الإطار تحت إشراف الدكتور محمد شحات، عميد كلية الطب، والدكتور محمد عبد الله عباس، عميد كلية العلوم، ووكيل شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب، والدكتورة رقية العماري، وكيل شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية العلوم، نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بقيادة الدكتورة هناء حامد، مدير القطاع؛ دورة تدريبية حول التحاليل الطبية لطلاب كليتي الطب والعلوم.

فعاليات الأسبوع البيئي الخامس بجامعة الأقصر

جاء عنوان الدورة التدريبية: "أساسيات التحاليل الطبية_ الجزء الثاني"، والتي قدمتها الدكتورة سحر مهدي أحمد – مدير المعمل الإقليمي سابقًا، تناولت خلالها شرح لبعض أنواع التحاليل الطبية، بالإضافة لعرض كيفية التخلص الآمن من النفايات الطبية للحد من انتشار العدوى والحفاظ على البيئة.



تأتي هذه الدورة التدريبية للطلاب؛ في إطار حرص جامعة الأقصر على تعزيز الوعي البيئي لدى طلابها وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات التي تتضمن عدد من الأنشطة التوعوية والتدريبية التي تهدف إلى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة.

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