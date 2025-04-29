علامات تحذرك مبكرا للإصابة بأمراض الكبد قبل فوات الأوان

الكبد عضوٌ أساسي، وإدراكك للعلامات التحذيرية الدقيقة التي قد تُشير إلى وجود مشكلة قد ينقذ حياتك.

يؤدي الكبد مئات الوظائف الأساسية للحفاظ على الصحة من إزالة السموم إلى إنتاج البروتينات الحيوية، لذلك لكتشاف أمراض الكبد في مراحلها المُبكرة يُحدث فرقًا كبيرًا.

وقال الدكتور شري كومار سريفاستاف، استشاري الباطنة، إن الكبد يتمتع بمرونة عالية، وفي كثير من الأحيان، لا يشعر المريض بأي شيء إلا بعد أن يصل الضرر إلى حده الأقصى، ولكن هناك علامات مبكرة لا ينبغي إغفالها لذلك إن الانتباه لهذه التغيرات الصغيرة قد يؤدي إلى التشخيص والعلاج المبكر وفقا لموقع Onlymyhealth.



علامات تحذيرية لأمراض الكبد

1. التعب المزمن



الشعور المستمر بالتعب، رغم الراحة الجيدة، قد يكون علامة تحذير مبكرة. إذا لم يكن الكبد يعمل بشكل جيد، ستتراكم السموم في الجسم، مما يُشعر باستنزاف الطاقة.



2. تغيرات الجلد والعين



انتبه إلى اصفرار لون بشرتك أو بياض عينيك ويُسمى هذا اليرقان، ويحدث عندما يتراكم البيليروبين، وهو صبغة صفراء، في الدم لعدم قدرة الكبد على استقلابه بفعالية.

3. ألم البطن



قد تظهر مشاكل الكبد الأولية على شكل ألم خفيف أو انزعاج في الربع العلوي الأيمن من البطن، حيث يقع الكبد. قد تشعر أيضًا بامتلاء أو انتفاخ.

4. تورم الساقين والكاحلين



مع تقدم مرض الكبد، فإنه يمكن أن يؤدي إلى خلل في توازن السوائل في الجسم، مما يسبب التورم، وخاصة في الساقين والكاحلين.

5. تغيرات البول والبراز



قد يشير البول الداكن والبراز بلون الطين أو الشاحب إلى أن الكبد لا ينتج الصفراء بشكل صحيح.

6. حكة الجلد



الحكة، حتى في غياب الطفح الجلدي، قد تكون أحيانًا علامة على مرض الكبد. وذلك لأن أملاح الصفراء تتراكم تحت الجلد.

7. الغثيان وفقدان الشهية



الغثيان المستمر أو فقدان الشهية هو أيضًا علامة مبكرة على أن الكبد لا يعمل بشكل طبيعي.

يؤكد الدكتور سريفاستاف أن ظهور واحد أو اثنين من هذه الأعراض لا يعني بالضرورة الإصابة بأمراض الكبد، ويوضح قائلًا: "قد ترتبط بعض هذه الأعراض بأمراض أخرى. ولكن إذا ظهرت عليك هذه الأعراض، وخاصةً إذا استمرت، أو إذا ظهرت عليك أكثر من عرض واحد، فمن المهم مراجعة الطبيب لإجراء التقييم المناسب".

من هم الأكثر عرضة للخطر؟



مع أن أي شخص معرض للإصابة بأمراض الكبد، إلا أن بعض العوامل تزيد من خطر الإصابة.

يذكر الدكتور سريفاستاف بعضًا من أهم عوامل الخطر:

السمنة: أصبح مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) أكثر انتشارًا بين الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة.

مرض السكري: مرضى السكري هم أكثر عرضة للإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

عدوى التهاب الكبد B وC: قد تؤدي هذه العدوى الفيروسية إلى التهاب الكبد المزمن وإصابته.

التاريخ العائلي لأمراض الكبد: قد تساهم العوامل الوراثية في الإصابة ببعض أمراض الكبد.

أهمية الكشف المبكر



كما أكد الدكتور سريفاستاف أن "الكشف المبكر هو مفتاح إدارة أمراض الكبد بفعالية وتجنب المضاعفات الخطيرة مثل تليف الكبد وفشل الكبد، ويضيف: "يمكن استخدام فحوصات الدم الأساسية لتقييم وظائف الكبد، كما توفر فحوصات التصوير، مثل الموجات فوق الصوتية، تقييمًا بصريًا للكبد".

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