الجمعة 20 يونيو 2025
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حوادث

كارثة حدائق القبة، انهيار جزئي لعقار رابع (صور)

عقارين حدائق القبة
عقارين حدائق القبة المنهارين

 شهدت منطقة حدائق القبة منذ قليل انهيار جزئي لعقار رابع مجاور لـ عقاري حدائق القبة المنهارين، وتواصل قوات الحماية المدنية البحث عن أسرتين تحت الأنقاض.


كما تم نقل 3 مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انهيار عقارين في حدائق القبة

 وكانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بانهيار عقارين مكونان من 4 طوابق لكل منهما بمنطقة حدائق القبة في القاهرة وانهيار آخر جزئيا، وعلى الفور انتقلت  قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة.


وبالفحص وتبين انهيار عقارين بالكامل وآخر جزئيًا.

 وأجلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، سكان العقارات المجاورة لعقارات حدائق القبة المنهارين تحسبا لأي طارئ.

وقامت الأجهزة المعنية بفصل الكهرباء عن المنطقة، فيما تكافح قوات الحماية المدنية لرفع الأنقاض وحصر الخسائر البشرية والمادية.

ويقوم رجال المباحث حاليًا بسماع أقوال الشهود، وجمع التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط العقارين المنهارين، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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