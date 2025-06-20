النيابة تنتقل لمعاينة عقارات حدائق القبة المنهارة

انتقل فريق من نيابة حدائق القبة لمعاينة عقار سكني مكون من 4 طوابق بمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، تعرض للانهيار.

كما تعاين النيابة عقار مجاور له انهار أيضًا، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وشكلت لجنة هندسية لمعاينتهما ومعاينة عقار ثالث تعرض للتصدع.

انهيار عقار مكون من 4 طوابق في حدائق القبة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع انهيار في مبنى سكني بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال المباحث إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار.

وتم الدفع بـ8 سيارات إسعاف إلى مكان الواقعة، للتعامل مع أي حالات إصابة أو إنقاذ، بينما يواصل رجال الحماية المدنية عمليات التمشيط والبحث أسفل الأنقاض.

كما يقوم رجال المباحث بسماع أقوال شهود العيان، وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث للوقوف على ملابساته، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة مهامها.

وتبين انهيار عقارين وتصدع ثالث وتجري النيابة العامة التحقيقات.

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