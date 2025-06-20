الجمعة 20 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يخطر لاعبيه الأجانب بموعد العودة للقاهرة

سيف الجزيري
سيف الجزيري

أخطر الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اللاعبين الأجانب المحترفين في صفوف الأبيض بالعودة إلى القاهرة يوم 30 يونيو الجاري، استعدادًا لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، على الرغم من عدم تحديد موعد بداية العودة للتدريبات.

وتضم قائمة اللاعبين الأجانب بالزمالك كلا من التونسيين سيف الجزيري وأحمد الجفالي والمغربيين صلاح مصدق ومحمود بنتايك، في ظل انتهاء عقد التونسي حمزة المثلوثي الذي خضع من قبل لجراحة الرباط الصليبي.

الزمالك يفاضل بين 6 لاعبين محليين لتدعيم خط الهجوم

 وكان مصدر مطلع داخل نادي الزمالك كشف فى وقت سابق أن لجنة الكرة تدرس عدة أسماء هجومية تمهيدًا لحسم صفقة مهاجم جديد لدعم الفريق في الموسم المقبل، خاصة مع رغبة الجهاز الفني في إضافة عنصر هجومي مميز يناسب طريقة لعب الفريق.
 

قائمة المرشحين تضم أسماءً متنوعة

 وأوضح المصدر أن الزمالك يفاضل حاليًا بين 6 مهاجمين محليين، وهم:
• عمرو ناصر، المهاجم السابق للفريق والمعروض للعودة
• أحمد شريف، مهاجم فاركو
• محمود ممدوح، هداف نادي حرس الحدود
• محمد شريف، لاعب الأهلي السابق
• أسامة فيصل، مهاجم البنك الأهلي الحالي
• ثنائي فاركو، في إشارة إلى احتمالية دخول لاعب آخر بجانب أحمد شريف ضمن الترشيحات

وأضاف المصدر أن اللجنة الفنية بالتعاون مع الجهاز الفني تتابع أداء هؤلاء اللاعبين بالفيديو وبيانات الأداء، للوصول إلى القرار الأنسب بناءً على الإمكانيات الفنية، وسعر الصفقة، وفرص انسجام اللاعب مع الفريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك مران الزمالك أخبار سيف الجزيري

مواد متعلقة

موعد انتظام الزمالك فى تدريباته استعدادا للموسم الجديد

عبد الحليم علي: حسن شحاتة رمز لنادي الزمالك وناصر منسي من أهم اللاعبين

الأكثر قراءة

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لكبار رجال الدولة

انهيار عقارين وتصدع الثالث بحدائق القبة، والإسعاف يدفع بـ 8 سيارات (فيديو وصور)

محافظة القاهرة: قطع المرافق عن العقارين المنهارين بحدائق القبة

إخلاء المباني المجاورة للعقارين المنهارين بحدائق القبة

‏إيران: سنقيد الوصول إلى شبكة الإنترنت العالمية لأسباب أمنية

الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية بضغط من تراجع احتمالات خفض الفائدة الأمريكية

معاينة النيابة لعقارَي حدائق القبة المنهارين: مبانٍ متهالكة وصادر لأحدهما قرار ترميم والآخر إزالة

كاتس: نسهّل عملية إجلاء واسعة لسكان طهران لزعزعة استقرار النظام الإيراني

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار السكر اليوم الجمعة 20-6-2025 بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 20-6-2025

سعر جرام الذهب ببداية تعاملات اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الجمعة 20-6-2025

المزيد

انفوجراف

قبل امتحان العربي.. تعليمات عاجلة وحاسمة من وزير التعليم بشأن الثانوية العامة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية بيع الذهب في المنام وعلاقتها بالوقوع في مشكلة

تفسير حلم الكنز في المنام وعلاقته بالرزق الوفير والمال الكثير

آل البيت النبوي في مصر.. القاسم الطيب، ضريحه مهدد بالانهيار بعد اندثار مراقد 8 من أبناء الصحابة

المزيد
الجريدة الرسمية