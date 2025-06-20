الزمالك يخطر لاعبيه الأجانب بموعد العودة للقاهرة

أخطر الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اللاعبين الأجانب المحترفين في صفوف الأبيض بالعودة إلى القاهرة يوم 30 يونيو الجاري، استعدادًا لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، على الرغم من عدم تحديد موعد بداية العودة للتدريبات.

وتضم قائمة اللاعبين الأجانب بالزمالك كلا من التونسيين سيف الجزيري وأحمد الجفالي والمغربيين صلاح مصدق ومحمود بنتايك، في ظل انتهاء عقد التونسي حمزة المثلوثي الذي خضع من قبل لجراحة الرباط الصليبي.

الزمالك يفاضل بين 6 لاعبين محليين لتدعيم خط الهجوم

وكان مصدر مطلع داخل نادي الزمالك كشف فى وقت سابق أن لجنة الكرة تدرس عدة أسماء هجومية تمهيدًا لحسم صفقة مهاجم جديد لدعم الفريق في الموسم المقبل، خاصة مع رغبة الجهاز الفني في إضافة عنصر هجومي مميز يناسب طريقة لعب الفريق.



قائمة المرشحين تضم أسماءً متنوعة

وأوضح المصدر أن الزمالك يفاضل حاليًا بين 6 مهاجمين محليين، وهم:

• عمرو ناصر، المهاجم السابق للفريق والمعروض للعودة

• أحمد شريف، مهاجم فاركو

• محمود ممدوح، هداف نادي حرس الحدود

• محمد شريف، لاعب الأهلي السابق

• أسامة فيصل، مهاجم البنك الأهلي الحالي

• ثنائي فاركو، في إشارة إلى احتمالية دخول لاعب آخر بجانب أحمد شريف ضمن الترشيحات

وأضاف المصدر أن اللجنة الفنية بالتعاون مع الجهاز الفني تتابع أداء هؤلاء اللاعبين بالفيديو وبيانات الأداء، للوصول إلى القرار الأنسب بناءً على الإمكانيات الفنية، وسعر الصفقة، وفرص انسجام اللاعب مع الفريق.

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