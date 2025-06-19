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رياضة

5 نجوم من السماوي، صفقات تبادلية بين الزمالك وبيراميدز

فريق الزمالك
فريق الزمالك

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن تحركات قوية لإبرام صفقات تبادلية مع نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في إطار خطة النادي لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

الزمالك يضع 5 نجوم من بيراميدز في حساباته

وأكد المصدر أن الزمالك يسعى بقوة لضم خماسي بيراميدز:
• أسامة جلال مدافع المنتخب الوطني
• محمود صابر لاعب الوسط الشاب
• مصطفى فتحي العائد للأضواء
• زلاكا صانع الألعاب
• عبدالرحمن مجدي 

وتأتي تلك الصفقات في إطار رغبة الزمالك في بناء فريق قوي قادر على المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

قائمة بأسماء لاعبين مطروحين من الزمالك

في المقابل، أبدى نادي بيراميدز اهتمامًا بعدد من لاعبي الزمالك لتضمينهم في الصفقات التبادلية، ومن بينهم لاعبين شباب ولاعبين لم يحصلوا على فرص كافية في الموسم الماضي، دون الكشف عن الأسماء بشكل رسمي حتى الآن.

الإعلان الرسمي قريبًا

وأشار المصدر إلى أن المفاوضات دخلت مرحلة متقدمة، وقد يتم الإعلان الرسمي عن تفاصيل الصفقات خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من كافة التفاصيل المالية والفنية بين الناديين.

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