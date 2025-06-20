الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية بضغط من تراجع احتمالات خفض الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية، بفعل قوة الدولار وتراجع التوقعات بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وهو ما طغى على الدعم الناتج عن تصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

تراجع أسعار الذهب عالميا

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.56% إلى 3350 دولارا للأوقية، ليهبط نحو 2.5% منذ بداية الأسبوع كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.20% إلى 2366 دولارا للأوقية.

دخول أمريكا في حرب إيران

وقال البيت الأبيض، أمس الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقرر خلال الأسبوعين المقبلين ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل في الحرب الجوية بين إسرائيل وإيران، مما يزيد من الضغط على طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات.

قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى على معدلات الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، مع الإبقاء على توقعات خفضها مرتين بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام.

وذكر محللو بنك "إيه.إن.زد" في مذكرة: "تطورات الاقتصاد الكلي، خاصة استقرار العوائد وتجدد قوة الدولار، لم تدعم أسعار الذهب"، وأضافوا أن توقعات التضخم المرتفع والموقف الحذر من الفيدرالي ضغطا على توقعات السوق بشأن عدد مرات خفض الفائدة هذا العام.

ويتجه الدولار لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية في أكثر من شهر، ما يزيد من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1% إلى 35.61 دولارًا للأوقية، ونزل البلاديوم 0.8% إلى 1042.04 دولارا، وهبط البلاتين 1.9% إلى 1282.72 دولارًا، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية للأسبوع الثالث على التوالي.

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