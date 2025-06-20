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رياضة

موعد انتظام الزمالك فى تدريباته استعدادا للموسم الجديد

مران الزمالك
مران الزمالك

 حدد مسئولو الزمالك الأسبوع الأول من يوليو المقبل، موعدا لعودة فريق الكرة للانتظام فى تدريباته استعدادا للموسم الجديد، حيث حصل الفريق على راحة سلبية بعد الفوز على بيراميدز فى نهائى كأس مصر الذى توج به الأبيض مؤخرًا بركلات الجزاء الترجيحية.

 

الزمالك يفاضل بين 6 لاعبين محليين لتدعيم خط الهجوم

 وكان مصدر مطلع داخل نادي الزمالك كشف فى وقت سابق أن لجنة الكرة تدرس عدة أسماء هجومية تمهيدًا لحسم صفقة مهاجم جديد لدعم الفريق في الموسم المقبل، خاصة مع رغبة الجهاز الفني في إضافة عنصر هجومي مميز يناسب طريقة لعب الفريق.
 

 

قائمة المرشحين تضم أسماءً متنوعة

 وأوضح المصدر أن الزمالك يفاضل حاليًا بين 6 مهاجمين محليين، وهم:
• عمرو ناصر، المهاجم السابق للفريق والمعروض للعودة
• أحمد شريف، مهاجم فاركو
• محمود ممدوح، هداف نادي حرس الحدود
• محمد شريف، لاعب الأهلي السابق
• أسامة فيصل، مهاجم البنك الأهلي الحالي
• ثنائي فاركو، في إشارة إلى احتمالية دخول لاعب آخر بجانب أحمد شريف ضمن الترشيحات

وأضاف المصدر أن اللجنة الفنية بالتعاون مع الجهاز الفني تتابع أداء هؤلاء اللاعبين بالفيديو وبيانات الأداء، للوصول إلى القرار الأنسب بناءً على الإمكانيات الفنية، وسعر الصفقة، وفرص انسجام اللاعب مع الفريق.

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