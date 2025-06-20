الجمعة 20 يونيو 2025
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اقتصاد

الإمارات تقرر إنشاء وزارة للتجارة الخارجية لتوسيع شبكة الشركاء التجاريين

دولة الإمارات، فيتو
دولة الإمارات، فيتو

 أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، إنشاء وزارة للتجارة الخارجية في الحكومة وتعيين ثاني الزيودي وزيرا لها، وتغيير اسم وزارة الاقتصاد لتكون وزارة الاقتصاد والسياحة ويتولاها عبدالله بن طوق المري. 

 

توسيع شبكة الشركاء التجاريين

 ‏يأتي القرار في ظل استهداف الإمارات توسيع شبكة الشركاء التجاريين لها من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي شهد حتى تاريخه إنجاز 27 اتفاقية، دخلت 10منها حيز التنفيذ، بحسب شبكة CNBC عربية.

 

التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات

إلى هذا، ارتفعت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات بنسبة 18.6%على أساس سنوي في الربع الأول من 2025، مسجلة نحو 835 مليار درهم.

وبحسب وزير التجارة الخارجية، ثاني الزيودي، من المتوقع أن تلامس التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات حاجز 3.5 تريليونات درهم بنهاية 2025.

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