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أخبار مصر

اختتام موسم الحج البري بميناء نويبع بنجاح

موسم الحج
موسم الحج
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 أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر انتهاء موسم تفويج وعودة حجاج البر عبر ميناء نويبع البحري لموسم حج 1446 هـ، بنجاح كامل ودون تسجيل أية مشكلات أو شكاوى، وسط منظومة عمل متكاملة شاركت فيها جميع الجهات المعنية بالميناء.

 

ختام موسم الحج البري بميناء نويبع بنجاح ودون أي معوقات 

 وبلغ إجمالي عدد الحجاج المغادرين عبر الميناء إلى الأراضي المقدسة 7701 حاج على متن 180 باص حج، بينما وصل إلى أرض الوطن من الحجاج 7022 حاجًا بنفس عدد الحافلات، 180 باصًا، وذلك عبر العبارات “آيلة” و“سينا” و“كوين نفرتيتي” من ميناء العقبة الأردني.

 

 وأكد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن الهيئة تابعت تنفيذ خطة التفويج والعودة على مدار الساعة من خلال غرف عمليات بالتنسيق مع وزارة النقل، وهيئة الجوازات، والحجر الصحي، وشركات السياحة، وشركة الجسر العربي، لضمان تقديم أعلى مستوى من الخدمات لضيوف الرحمن.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن التنسيق المسبق وتوفير كافة التسهيلات داخل صالات الوصول وساحات التفتيش، بالإضافة إلى الجاهزية الكاملة للأطقم الفنية والطبية والإدارية، ساهم في إنهاء الموسم بنجاح تام دون أي تكدسات أو تأخير.

وتوجه عبدالرحيم بالشكر لكافة الجهات المشاركة، لجهودها في تأمين موسم حج متميز يليق بصورة مصر الحضارية في تنظيم واستقبال أفواج الحجاج.

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