الخميس 19 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

المنطقة الصناعية لقناة السويس تستقبل وفدًا من الغرفة التجارية المصرية البريطانية

المنطقة الصناعية
المنطقة الصناعية لقناة السويس، فيتو
ads

استقبل  وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالسخنة، وفدًا من الغرفة التجارية المصرية البريطانية (EBCC) وممثلي عدد من الشركات العاملة في مجالات الصناعة والطاقة والخدمات. 

وجاء ذلك في إطار حرص الجانبين على تعزيز التعاون الاقتصادي والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية بمختلف القطاعات المستهدفة بالمناطق الصناعية والمواني التابعة للهيئة، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة، وممثلي المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية. 

وخلال اللقاء، أوضح  وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية تتمتع بإمكانات تنافسية، مشيرًا إلى موقعها الاستراتيجي الذي يجعلها مركزًا محوريًا لحركة التجارة العالمية، وأوضح أن الهيئة تعمل وفق رؤية شاملة تستهدف تعزيز دور المنطقة كمركز صناعي ولوجستي عالمي، مع التركيز على جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة في قطاعات استراتيجية تصل إلى 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا. 

وأكد وليد جمال الدين أن  المنطقة الاقتصادية تضم 4 مناطق صناعية متكاملة و6 موانئ بحرية تطل على البحر المتوسط والبحر الأحمر، وتم تجهيزها ببنية تحتية حديثة تلبي احتياجات المستثمرين، إلى جانب توفير خدمات الشباك الواحد لتيسير الإجراءات، فضلًا عن منظومة حوافز مالية وغير مالية تسهم في تعزيز بيئة الاستثمار، مما جعل المنطقة الاقتصادية الوجهة المُثلى للاستثمارات الراغبة في التوسع للوصول إلى مختلف الأسواق العالمية بدليل وجود استثمارات من أكثر من 20 دولة من بينها الصين، الهند، اليابان، سنغافورة، تركيا، السعودية، الإمارات، الولايات المتحدة، ألمانيا، وفرنسا، وهو ما يعكس الثقة المتنامية في قدراتها التنافسية، كما أشار إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتكامل الموانئ مع المناطق الصناعية بما يدعم سلاسل الإمداد والتصنيع والتصدير.

وعقب هذا اللقاء، توجه الوفد إلى جولة ميدانية بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، شملت زيارة عدد من الشركات العاملة داخل نطاق المطور الصناعي "أوراسكوم"، منها شركة "سيمنز للطاقة"، وشركة "أبيدوس إف إم سي جي"، وشركة "سيراج للصناعة"، كما تفقد الوفد أعمال التطوير الجارية بميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية، التي تستهدف توسعة الأرصفة وزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء، بما يدعم مستهدفات الهيئة في رفع كفاءة الميناء، ليصبح أحد أهم موانئ البحر الأحمر. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستثمارات ذات القيمة المضافة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الغرفة التجارية المصرية رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس منطقة الاقتصادية لقناة السويس مناطق صناعيه وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

مواد متعلقة

اقتصادية قناة السويس تستقبل وفد الغرفة التجارية المصرية البريطانية

النقل تتعاقد على 20 حافلة تصنيع محلي لشركاتها (صور)

باستثمارات 18 مليون دولار، اقتصادية قناة السويس توقع عقد إنشاء مصنع للغزل والخيوط

الأكثر قراءة

بالأسماء، أوائل الشهادة الإعدادية في المنيا

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.9%

براءة إمام عاشور من تهمة سب جاره في الدقهلية

10 صور لمحمد رمضان داخل محكمة الطفل أثناء حضوره جلسة معارضة ابنه

كارثة على الشرق الأوسط أقوى من الانفجار النووي، روسيا تحذر إسرائيل من استهداف محطة بوشهر

بعد القبض عليه بتهمة تقديم فيديوهات خارجة، من هو "المذيع الفرفوش"؟

26 يونيو و3 يوليو إجازة رسمية لجميع العاملين بالدولة

القبض على "المذيع الفرفوش" بتهمة التحريض على الرذيلة ونشر محتوى خادش للحياء

خدمات

المزيد

سعر الأرز الشعير عريض الحبة اليوم الخميس 19-6-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار السكر اليوم الأربعاء 19-6-2025 بالسوق المحلي

ارتفاع سعر الدولار في منتصف حركة تعاملات اليوم

الذهب يتراجع صباح اليوم الخميس 19 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة.. أطعمة تنشط الذاكرة وتحسن سرعة الاستيعاب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغزال في المنام وعلاقته بسماع أخبار حزينة

آل البيت النبوي في مصر.. فاطمة بنت الحسن الأنور شقيقة السيدة نفيسة

تفسير رؤية سماع الأذان وعلاقتها بالابتعاد عن الذنوب والمعاصى

المزيد
الجريدة الرسمية