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الدولار يسجل 50.71 جنيه، أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الجمعة (إنفوجراف)

أسعار الذهب والعملات
أسعار الذهب والعملات الأجنبية

نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنفوجراف جديدًا تحت عنوان “أسعار الذهب، وكذلك العملات الأجنبية مقابل الجنيه”.

 

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم 

 وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الأسعار المعلنة هي متوسط أسعار التداول بالأسواق، وفقًا للبنك المركزي المصري وشعبتي الذهب والمجوهرات.

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