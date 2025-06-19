رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات بمحافظة البحر الأحمر

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لمتابعة الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية بالمُحافظة، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف الوقوف على معدلات سير العمل بالمشروعات الجارية بمحافظة البحر الأحمر في عدة قطاعات خدمية وتنموية مهمة، وبحث مُتطلبات دفع العمل بها، للانتهاء منها ودخولها الخدمة في أقرب وقت بما يخدم أهالي البحر الأحمر، ويُسهم في تعزيز القدرات التنموية للمحافظة في ضوء ما تتمتع به من مقومات اقتصادية وسياحية وترفيهية واعدة.

موقف قطاع مياه الشرب بالمُحافظة

واستهل محافظ البحر الأحمر الاجتماع باستعراض موقف قطاع مياه الشرب بالمُحافظة، موضحًا أنه يتم العمل على 3 محاور رئيسية في هذا القطاع، وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، للوزارات والجهات المعنية، لحل المشكلات التي ظهرت مؤخرًا، حيث تم البدء في أعمال رفع كفاءة محطة اليُسر، وتم تكليف عدة شركات بإعداد الدراسة المطلوبة لزيادة إنتاجية المحطة لتصل إلى 80 ألف م3/يوم، حيث تصل انتاجيتها اليوم إلى نحو 55 ألف م3/يوم، هذا إلى جانب العمل على تنفيذ الربط بين محطة تحلية الجلالة وخط الكريمات للحصول على 50 ألف م3/يوم، وتتم متابعة الأعمال حاليًا، كما تتولى شركة مياه الشرب بالقاهرة متابعة تنفيذ الأعمال الخاصة بخط الكريمات، وذلك بالإضافة إلى دفع المُقدمات الخاصة بتنفيذ عددٍ من محطات تحلية المياه الجديدة.

وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء بمُتابعة كل هذه الأعمال أسبوعيًا، بما يُسهم في حل مُشكلات المياه بالمحافظة بصورة جذرية، كما وجه بمتابعة التزام الفنادق بتشغيل محطات تحلية المياه الخاصة بها.

وخلال الاجتماع، عرض اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، جانبًا من جهود المحافظة في تنمية الموارد الذاتية، لافتًا إلى أنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الموارد الذاتية بالمحافظات وتماشيًا مع السياسة العامة للدولة بتحسين الصــــورة الذهنية والبصرية بكافة المدن، قامت محافظـــة البحر الأحمر باتخاذ العديد من الإجراءات لتحسين الصورة الذهنية والبصرية ومنها إنشاء أكثر من ممشى سياحي، وحدائق، وزراعة الجُزر بالشوارع الرئيسية، بالإضافة الى استغلال مساحات الأراضي الفضاء الموجودة داخل مدينة الغردقة بإنشاء عمارات إسكان استثماري متميز يتم بيعها بالمزايدات العلنية لتعظيم الموارد الذاتية للمحافظة.

كما لفت المحافظ إلى أن من بين المشروعات الجاري تنفيذها لتنمية الموارد الذاتية للمحافظة، إقامة مشروع إسكان متميز بـ ( 19) عمارة بإجمالي 380 وحدة سكنية بمدينة الغردقة، وإنشاء (2)عمارة سكنية وتجارية أمام مستشفى النور ومنطقة التقوى أمام المركز التكنولوجي بمدينة الغردقة، وانشاء ( 20 ) عمارة بموقعين بمنطقة البداري بمدينة الغردقة، إلى جانب إنشاء مجمع خدمات الجملة بمدينة الغردقة.

واستعرض محافظ البحر الأحمر موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة بعدة قطاعات، ففيما يتعلق بقطاع الإسكان والتعمير، تناول المحافظ موقف سير العمل بكُلٍ من مشروع انشاء المبنى الجديد للوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، وكذا انشاء مبنى المجلس المحلي بتقسيم النور بمدينة الغردقة، وأيضًا انشاء عدد ( 60 ) وحدة توطين بقرية عرب صالح جنوب مرسى علم، إلى جانب مشروع رصف المرحلة الثالثة من طريق سيدى سالم / الشيخ الشاذلى بمرسي علم بطول نحو 24 كم، بالإضافة إلى توسعات محطة التحلية بحلايب من قدرة 1500 م3/يوم حتى 4500م3/يوم، وأيضًا تنفيذ المرحلة الثانية لإنشاء مستشفى رأس غارب المركزي، فضلًا عن انشاء ملعب قانوني نـجيل صناعي بنادي أكتوبر بمدينة رأس غارب، وانشاء المجزر نصف الآلي بمدينة الغردقة، وكذا استكمال أعمال التطوير الحضري لمنطقة جبل العفش وامتداده (المرحلة الثانية) بمدينة الغردقة، وأيضًا مشروع تطوير ورفع كفاءة مبنى الحماية المدنية بمدينة الغردقة، وتنفيذ مركز شامل لخدمة ورعاية المرأة بمدينة القصير، وإقامة مجزر آلي طاقة 200راس جمل /يوم و200 رأس ماشية / يوم و800 رأس غنم/يوم بمدينة الشلاتين (المرحلة الأولى).

المشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

وتطرق اللواء عمرو حنفي إلى قطاع المشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تناول موقف انتاج المياه بمحافظة البحر الأحمر، ثم استعرض موقف إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحي ( الثنائية ) بمدينة رأس غارب بطاقة 10 آلاف م3/يوم، التي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب عددٍ من المشروعات التي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تتضمن إحلال وتجديد تطوير رافع مياه الدهار، وإحلال وتجديد خطوط مياه بمدينة رأس غارب، وكذا إحلال وتجديد خط طرد محطة مياه رأس غارب، وتغذية جامعة الغردقة بالمياه، إلى جانب ربط محلات الحرفيين بشبكة الصرف الصحي وشبكة مياه الشرب بمدينة الغردقة، وتركيب وصلات مياه الشرب المنزلية بمدينتي الغردقة، والقصير.

وفيما يتعلق بقطاع الطرق، عرض المحافظ موقف عددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها في هذا القطاع، ومن بينها مشروع إنشاء طريق برنيس/ حلايب، ومشروع رفع كفاءة وإعادة رصف طريق شلاتين/ أبو رماد بطول 65 كم "المرحلة الثانية"، ومشروع تعديل الطريق الساحلي سفاجا/ القصير أمام ميناء الحاويات، وكذا المشروع الخاص بتطوير ورفع كفاءة مسافات متفرقة من طريق مرسي علم/ برنيس في المسافة من الكم 60 حتى الكم 85 باجمالى طول 18 كم "مرحلة أولي"، ومشروع تنفيذ أعمال إضافية لرفع كفاءة الطريق الساحلي من كم 27 حتى كم 14، فضلا عن المشروع الخاص بتنفيذ أعمال تأمين سلامة المرور على طريق قنا/ سفاجا من كم 120 حتى 140.

وتضمنت المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع التعليم العام، مشروع إنشاء مدرسة عدلي منصور للتعليم الأساسي بمدينة الشلاتين، ومشروع استكمال توسعة مدرسة مصطفى حبيب الابتدائية بمدينة القصير، وكذا توسعة مدرسة الشهيد أحمد على الابتدائية بمدينة القصير، فضلا عن إنشاء مدرسة مرسى علم الرسمية لغات، وإنشاء مدرسة الغردقة الثانوية الصناعية للبنات، وتنفيذ إحلال جزئي بمدرسة جمال نظيم الفندقية بمدينة الغردقة.

تفاصيل الانتهاء من إنشاء كلية السياحة والفنادق بجامعة الغردقة

وأوضح محافظ البحر الأحمر أنه تم الانتهاء من إنشاء كلية السياحة والفنادق بجامعة الغردقة، ضمن مشروعات قطاع التعليم العالي، وتم تخصيص مبلغ مالي من خطة العام المالي الحالي لإقامة مدينة جامعية مكونة من 500 غرفة لاستيعاب 2000 طالب وطالبة.

وعن مشروعات قطاع الازهر الشريف الجاري تنفيذها أشار المحافظ إلى أنها تتضمن مشروع إنشاء مجمع معاهد حفر الباطن بمدينة الغردقة، ومشروع إنشاء معهد العمارات بمدينة القصير.

وأشار اللواء عمرو حنفي إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الصحة تتضمن العديد من المشروعات، منها مشروع إنشاء مبني قسطرة القلب بمستشفى الغردقة العام، وتطوير المبني الفندقي بنفس المستشفى.

واستعرض اللواء عمرو حنفي موقف عدد من المشروعات المتعثرة، وسبل دفع معدلات التنفيذ الخاصة بها، وصولا للانتهاء منها في أقرب وقت ودخولها الخدمة، تلبية لاحتياجات مواطني المحافظة في عدد من القطاعات، وفي هذا الإطار وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد تقرير بشأن كل مشروع للوزارة المعنية، لسرعة الانتهاء من هذه المشروعات، ودخولها الخدمة.

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