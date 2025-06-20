الجمعة 20 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حالة المرور اليوم بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

سيولة مرورية
سيولة مرورية

 شهدت الحركة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية وسط انتشار الخدمات الأمنية والدوريات المرورية لضبط المخالفات وتسيير الحركة المرورية.

شهدت حركة السيارات بمناطق الأزهر والعباسية والموسكي وطريق الأوتوستراد وحلوان والمعادي والمقطم، وميدان التحرير ورمسيس ومدينة نصر سيولة مرورية، وسط انتشار الأكمنة الثابتة والمتحركة لرصد الحركة المرورية وضبط قائدي السيارات المخالفين.

 

40 في الصعيد، معلومات الوزراء يرصد درجات الحرارة اليوم الجمعة

ضبط شخص استلقى على قضبان السكة الحديد بالشرقية، ووالده يكشف السبب

كما شهدت حركة السيارات أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين سيولة مرورية، بالإضافة إلى شوارع فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى منطقة البحوث والدقي والمهندسين.

وكثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة من تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية، لإزالة أي أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، وذلك لتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وتمركزت سيارات الإغاثة العاجلة لمساعدة المواطنين على كل الطرق والمحاور الرئيسية ومنها طرق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي والزراعي، و"القاهرة - السويس"، و"القاهرة - الإسماعيلية"، تحسبًا لحدوث أعطال للسيارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الثابتة والمتحركة الخدمات الأمنية الحركة المرورية الصحراوي والزراعي الطرق والمحاور انتشار الخدمات المرورية

مواد متعلقة

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على "المذيع الفرفوش" بتهمة التحريض على الرذيلة (فيديو)

الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة عين شمس، وعربة مأكولات السبب

ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية بالقليوبية

تحرير أجنبي احتُجز بسبب خلافات مالية حول تجارة العملة خارج السوق الرسمية

الداخلية تكشف حقيقة منشور "كفر المنصورة": لا صحة لانتشار المخدرات بالقرية

ضبط شخص استلقى على قضبان السكة الحديد بالشرقية، ووالده يكشف السبب

الداخلية تكشف تفاصيل رصد فيديوهات خادشة لفتاة الهرم

تحرير 1454 مخالفة ملصق إلكتروني وعدم ارتداء الخوذة الواقية

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي في مونديال الأندية

قتيل و18 مصابا وحريق بشركة مايكروسوفت جراء القصف الإيراني على بئر السبع

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي 8 جنيهات وارتفاع جديد في المكرونة سويسي

ارتفاع مفاجئ، درجات الحرارة اليوم الجمعة فى مصر

جيش الاحتلال: استهدفنا 3 منصات صاروخية جاهزة للإطلاق في إيران

الكرملين: الحديث عن اغتيال خامنئي أمر غير مقبول

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الجمعة 20-6-2025

لحظة استهداف صاروخ إيراني شركة مايكروسوفت المتورطة في عمليات الإبادة في غزة (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الجمعة 20-6-2025

كم يبلغ سعر طن الأرز بالسوق المحلي اليوم الخميس 19/6/2025؟

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

انخفاض 7 أصناف، أسعار المانجو اليوم الخميس في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

قبل امتحان العربي.. تعليمات عاجلة وحاسمة من وزير التعليم بشأن الثانوية العامة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آل البيت النبوي في مصر.. القاسم الطيب، ضريحه مهدد بالانهيار بعد اندثار مراقد 8 من أبناء الصحابة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 20 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 20 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
إعلام إيراني: تفعيل الدفاعات الجوية في طهران الحرس الثوري الإيراني: حولنا إسرائيل بأكملها إلى ساحة حرب