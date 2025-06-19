الخميس 19 يونيو 2025
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حوادث

ضبط شخص استلقى على قضبان السكة الحديد بالشرقية، ووالده يكشف السبب

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو

 كشفت أجهزة الأمن ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالاستلقاء على قضبان السكك الحديدية بـ محافظة الشرقية.

 

شخص استلقى على قضبان السكة الحديد بالشرقية

 وبالفحص، تم تحديد هوية الشخص وضبطه، وتبين أنه عاطل ومقيم بالشرقية، وكان يهذي بكلمات غير مفهومة لحظة ضبطه. 

شخص استلقى على قضبان السكة الحديد بالشرقية
شخص استلقى على قضبان السكة الحديد بالشرقية
ضبط شخص استلقى على قضبان السكة الحديد بالشرقية
ضبط شخص استلقى على قضبان السكة الحديد بالشرقية

وبسؤال والده، أكد أن نجله يعاني من اضطرابات نفسية، وأنه معتاد الخروج من المنزل والتجول في الشوارع دون وعي. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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شخص استلقى على قضبان السكة الحديد بالشرقية شخص استلقى على قضبان السكة الحديد السكة الحديد بالشرقية قضبان السكة الحديد بالشرقية الشرقية

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