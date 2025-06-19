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الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة وتحذر من اضطراب بحركة الملاحة

الأرصاد تحذر من اضطراب
الأرصاد تحذر من اضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. 

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

 ومن المتوقع أن يسود طقس  مائل للحرارة إلى حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

حذرت هيئة الارصاد الجوية من  شبورة صباحية من الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء.

 

كما حذرت من اضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 50:60 كم فى الساعة كما يصل ارتفاع الأمواج من 2:3 متر.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى:  24

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 26

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة الصغرى: 25

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