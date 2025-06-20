من هو إيجور جيسوس جوهرة البرازيل؟.. نجم جديد يسطع في سماء مونديال الأندية.. قاهر باريس سان جيرمان.. رفض تمثيل منتخب الإمارات.. وتمسك بتحقيق الذهب مع بوتافوجو

لفت إيجور جيسوس لاعب بوتافوجو البرازيلي، الأنظار له بعد أن أحرز هدف الفوز في مرمى باريس سان جيرمان في مونديال الأندية 2025.

حقق فريق بوتافوجو البرازيلي فوزا تاريخيا على باريس سان جيرمان بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب روز بول ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًّا بالولايات المتحدة الأمريكية.

إيجور سجل هدف الفوز ضد باريس سان جيرمان، وحصل على جائزة رجل المباراة.

كما سجل في مرمى سياتل بالمباراة الأولى، وحصل كذلك على جائزة رجل المباراة.

من هو إيجور جيسوس؟

إيجور من مواليد 2001 بمدينة كويابا في البرازيل وبدأ حياته في كرة القدم بنادي كوريتيبا البرازيلي.

نقطة التحول مع شباب الأهلي الإماراتي



وجاءت فترة توهجه بفريق شباب الأهلي الإماراتي ، والتي كانت نقطة التحول في مسيرته، بعدما انضم إلى الفريق في 2020 مقابل مليوني يورو، وتألق بشكل لافت مع الفريق في موسمه الأول، وارتفعت قيمته السوقية إلى 5 ملايين يورو.

ولكن أسهم تكرار إصاباته مع شباب الأهلي في تراجع مردوده وغيابه لفترات طويلة عن المشاركة في المباريات، وانخفاض قيمته السوقية إلى 1.5 مليون يورو في 2022، وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت» المختص بسوق انتقالات اللاعبين.

وتعرض إيجور لثلاث إصابات قوية مع شباب الأهلي خلال ثلاثة مواسم، حيث تعرض للإصابة الأولى في الركبة بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر 2021، وغاب عن الملاعب لأكثر من عام، وعقب عودته في بداية موسم 2022-2023 خاض أول 6 مباريات في الموسم وأصيب مجددًا في الركبة، وخضع اللاعب بعدها إلى جراحة عاجلة، ثم لبرنامج علاجي وتأهيلي، في المقابل تعرض لإصابة أخرى في وغاب عن الفريق لفترة وصلت إلى ثلاثة أشهر.

في المقابل، توهج إيجور جيسوس في الستة أشهر الأخيرة من عقده مع "فرسان دبي" في الموسم الماضي، وتألق بشكل لافت ليجذب أنظار بوتافوجو البرازيلي الذي اتفق معه في يناير الماضي على انتقاله إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024.

وشارك إيجور مع شباب الأهلي في 87 مباراة، وأحرز 43 هدفًا ولعب 20 تمريرة حاسمة، وأحرز مع «فرسان دبي» أربعة ألقاب هي دوري أدنوك للمحترفين، وكأس السوبر، إلى جانب كأس المحترفين مرتين.

وارتفعت قيمته السوقية إلى ستة ملايين يورو كأعلى قيمة سوقية وصل إليها، ليتم اختياره ضمن قائمة منتخب البرازيل للمرة الأولى في مسيرته.

أرقامه مع بوتافوجو

في 31 مباراة في عام 2024، تمكن من المساهمة في 13 هدفًا لصالح بوتافوجو، حيث سجل ثمانية أهداف، ومنح خمس تمريرات حاسمة.

وفاز إيجور جيسوس بأول ألقابه في كرة القدم في أمريكا الجنوبية في عام 2024، حيث توج بكأس ليبرتادوريس، والدوري البرازيلي مع بوتافوجو.

وفي نفس العام، تم اختياره ضمن فريق الموسم لبطولة كوبا ليبرتادوريس.

وحصل إيجور جيسوس على أول استدعاء له مع السيليساو بعد أدائه الجيد مع بوتافوجو، وترك بصمته في فوز البرازيل 2-1 على تشيلي خلال مشوارها في تصفيات كأس العالم FIFA.



وحين كان يلعب في الإمارات، تمت دعوته للحصول على الجنسية وتمثيل المنتخب الإماراتي ولكن إيجور جيسوس رفض الدعوة، لأنه كان يحلم بتمثيل منتخب البرازيل.

احتفالية إيجور المعروفة

ولفت إيجور جيسوس لاعب نادي بوتافوجو الأنظار له بسبب احتفاله الخاص حيث صرح أنه تقليد معروف بـ “Kamehameha” من مسلسل الأنمي الشهير Dragon Ball Z.

ويحب إيجور Dragon Ball منذ طفولته، وحمل هذه الهواية إلى ملعب كرة القدم، بعدما انضم إلى بوتافوجو بدأ يُمارس حركة “Kamehameha” عند إحراز الأهداف، وهي نفس الحركة التي يؤديها شخصية “جوكو” في الأنمي.

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