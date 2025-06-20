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خارج الحدود

رئيس لجنة الاستخبارات بالشيوخ الأمريكي يهدد خامنئي بأسوأ سيناريو لمنشأة فوردو

المرشد الأعلى الإيراني
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، فيتو

دعا رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي مارك وارنر، اليوم الجمعة، المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إلى التحرك بسرعة لتجنب أسوأ سيناريو محتمل لـمنشأة فوردو النووية.

وقال وارنر في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب قد يمنح خامنئي فرصة أخيرة للتخلي عن برنامجه النووي، لكنه لن يسمح لخامنئي باستغلاله.

وأضاف أن ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضعا خامنئي في موقف دفاعي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تقترب من إنهاء التهديد النووي الإيراني.

وأكد وارنر، أن منشأة "فوردو" النووية سيتم إغلاقها بطريقة أو بأخرى.

وأشار إلى أن أي انخراط عسكري في إيران ليس خاليًا من المخاطر، مؤكدًا أن ترامب يدرك هذه المخاطر جيدًا.

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