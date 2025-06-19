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خارج الحدود

ترامب: إكمال المهمة العسكرية في إيران يتم بتدمير "فوردو"

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسئولين أمريكيين قولهم: إن الجيش الأمريكي اتخذ خطوات عدة لحماية أصوله ومعداته في الشرق الأوسط.


تدمير مفاعل فوردو النووي الإيراني

وأضاف المسئولون في حديثهم إلى شبكة سي إن إن، أنه تم إطلاع ترامب على مخاطر وفوائد قصف موقع فوردو النووي الأكثر تأمينا في إيران، وهو يعتقد أنه لا يوجد كثير من الخيارات وأن إكمال المهمة يعني تدمير فوردو.

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة "سي بي إس" عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرجأ قرار الضربة ضد إيران.

وأضافت الشبكة أن ترامب اشترط أن تتخلى إيران عن برنامجها النووي، كي توقف الولايات المتحدة خطط مهاجمتها.

وأشارت الشبكة إلى أن المبعوث ستيف ويتكوف استمر في الاتصال بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في الأيام الأخيرة، حتى حين كان ترامب يفكر بمهاجمة إيران.

 

وفي نفس السياق أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الأربعاء، إن ترامب، أبلغ كبار مساعديه بأنه وافق على خطط الهجوم على إيران.

 

وأضافت الصحيفة نقلًا عن ثلاثة أشخاص مطلعين أن ترامب كان يرجئ إصدار الأمر النهائي ليرى ما إذا كانت طهران ستتخلى عن برنامجها النووي.

وأكدت الصحيفة أن ترامب أبلغ كبار مساعديه بأنه وافق على خطط الهجوم على إيران دون أن يعطي الأمر للتنفيذ.

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إيران الشرق الأوسط الجيش الأمريكي ترامب فوردو البنتاجون

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