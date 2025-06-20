روبي ووائل جسار نجما حفلات مهرجان موازين الليلة

تستعد الفنانة روبي، لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات مهرجان موازين في نسخته الـ 20.

تحيي روبي الحفل مساء اليوم الجمعة ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب لعام 2025، على منصة الهضبة.

حفلات مهرجان موازين بالمغرب 2025

ويحيي أيضا الفنان اللبناني وائل جسار حفلا غنائيا على المسرح الوطني بالمغرب ضمن فعاليات المهرجان.

كما يحيي النجم محمد حماقي حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان موازين، غدا السبت 21 يونيو الجاري.

وكشف المطرب تامر عاشور عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير “إنستجرام" عن تفاصيل مشاركته في مهرجان موازين.

ونشر تامر عاشور بوستر الحفل، وعلق عليه قائلا: “متحمس جدًا بمشاركتي مع الجمهور المغربي العظيم في حفل مهرجان موازين يوم الثلاثاء 24 يونيو ٢٠٢٥.. تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

شيرين عبد الوهاب

وأخيرا، تحيي النجمة شيرين عبد الوهاب حفل ختام الدورة الـ 20 من مهرجان موازين ومقرر إقامته يوم السبت 28 يونيو الجاري، بعد غياب تسع سنوات عن المهرجان منذ آخر مشاركة لها في عام 2016.

حفل شيرين عبد الوهاب يقام بقيادة المايسترو مدحت خميس، الذي يصاحب شيرين بفرقته الموسيقية، حيث من المقرر أن تقدم المطربة باقة من أجمل أغانيها التي يحبها جمهورها.

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