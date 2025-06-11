مواعيد حفلات المطربين المصريين في مهرجان موازين بالمغرب

أيام قليلة تفصيلنا عن انطلاق مهرجان موازين في دورته العشرين بالمملكة المغربية، حيث ينطلق المهرجان يوم الجمعة 20 يونيو الجاري، وتشهد فعاليات هذا العام مشاركة 4 نجوم غنائية مصرية.

حفلات المطربين المصريين بمهرجان موازين

و ترصد “فيتو” مواعيد حفلات النجوم المصرية في مهرجان موازين بدورته العشرين هذا العام كالتالي:

محمد حماقي

و يحيي النجم محمد حماقي أيضا حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان موازين، ومن المقرر إقامة الحفل يوم 21 يونيو الجاري.

روبي

وتستعد الفنانة روبي، لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات مهرجان موازين في نسخته الـ 20 وذلك يوم الجمعة الموافق 20 يونيو الجاري.

تامر عاشور

كما كشف المطرب تامر عاشور عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير “إنستجرام" عن تفاصيل مشاركته في مهرجان موازين.

ونشر تامر عاشور بوستر الحفل، وعلق عليه قائلا: “متحمس جدًا بمشاركتي مع الجمهور المغربي العظيم في حفل مهرجان موازين يوم الثلاثاء 24 يونيو ٢٠٢٥.. تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

شيرين عبد الوهاب

وأخيرا، تحيي النجمة شيرين عبد الوهاب حفل ختام الدورة الـ 20 من مهرجان موازين ومقرر إقامته يوم السبت 28 يونيو الجاري، بعد غياب تسع سنوات عن المهرجان منذ آخر مشاركة لها في عام 2016.

حفل شيرين عبد الوهاب يقام بقيادة المايسترو مدحت خميس، الذي يصاحب شيرين بفرقته الموسيقية، حيث من المقرر أن تقدم المطربة باقة من أجمل أغانيها التي يحبها جمهورها.

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