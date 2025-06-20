سيميوني بعد الفوز على سياتل ساوندرز بثلاثية: كنا نستحق نتيجة أكبر

كأس العالم للأندية 2025، أعرب دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، عن سعادته عقب الفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2025، مشيرًا إلى أن فريقه قدم أداء مميزًا.

سيميوني مدرب أتليتكو مدريد

وفي تصريحات أدلى بها بعد اللقاء قال سيميوني: “كنا ندرك أن المباراة ستكون صعبة، وهذا ما حدث، أتيحت لنا عدة فرص خلال الشوط الأول لحسم المواجهة مبكرا، وأعتقد أن أول نصف ساعة كانت الأفضل بالنسبة لنا”.

وتابع المدرب الأرجنتيني:"استقبلنا هدف صعب الأمور قليلًا، لكن الفريق واصل اللعب بإيقاع جيد وصنع العديد من الفرص في الشوط الثاني.، صحيح أننا لم نسجل المزيد، لكن الأداء كان إيجابيا بشكل عام رغم أن النتيجة كان يمكن أن تكون أكبر.

وعن الأداء الهجومي للفريق، قال سيميوني:"نعم، افتقدنا للمسة الحاسمة أمام المرمى، لكن من الإيجابي أن الفرص جاءت عبر تنظيم واضح في اللعب، وهو أمر يجب أن نبني عليه في المباريات القادمة.

وحول إصابة المدافع الأوروجوياني خوسيه خيمينيز، اختتم سيميوني تصريحاته قائلا: “سننتظر التقرير الطبي خلال الساعات المقبلة لتحديد مدى خطورة الإصابة”.

وفاز فريق أتلتيكو مدريد على نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من مجموعات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

أتلتيكو مدريد وسياتل ساوندرز الأمريكي

سجل بابلو باريوس الهدف الأول لـ أتلتيكو مدريد في شباك نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي بالدقيقة 11، وأكسيل فيتسل الهدف الثاني في الدقيقة 47، قبل أن يقلص سياتل النتيجة بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 50 عن طريق ألبرت روسناك.

وتمكن أتليتكو مدريد من تسجيل الهدف الثالث عن طريق بابلو باريوس في الدقيقة 55.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد ضد سياتل ساوندرز كالتالي:

باريس سان جيرمان يفوز على أتلتيكو مدريد

وفاز باريس سان جيرمان الفرنسي على أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

بوتافوجو البرازيلي يفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي

وحقق بوتافوجو البرازيلي، فوزًا صعبًا على سياتل ساوندرز الأمريكي، بنتيجة 2/1، في اللقاء الذي جمع الفريقين، فجر الإثنين الماضي، بالجولة الأولى للمجموعة الثانية، بمنافسات كأس العالم للأندية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.