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رياضة

سيميوني بعد الفوز على سياتل ساوندرز بثلاثية: كنا نستحق نتيجة أكبر

سيميوني، فيتو
سيميوني، فيتو

كأس العالم للأندية 2025، أعرب دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، عن سعادته عقب الفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2025، مشيرًا إلى أن فريقه قدم أداء مميزًا.

 

سيميوني مدرب أتليتكو مدريد 

وفي تصريحات أدلى بها بعد اللقاء قال سيميوني: “كنا ندرك أن المباراة ستكون صعبة، وهذا ما حدث، أتيحت لنا عدة فرص خلال الشوط الأول لحسم المواجهة مبكرا، وأعتقد أن أول نصف ساعة كانت الأفضل بالنسبة لنا”.

وتابع المدرب الأرجنتيني:"استقبلنا هدف صعب الأمور قليلًا، لكن الفريق واصل اللعب بإيقاع جيد وصنع العديد من الفرص في الشوط الثاني.، صحيح أننا لم نسجل المزيد، لكن الأداء كان إيجابيا بشكل عام رغم أن النتيجة كان يمكن أن تكون أكبر.

وعن الأداء الهجومي للفريق، قال سيميوني:"نعم، افتقدنا للمسة الحاسمة أمام المرمى، لكن من الإيجابي أن الفرص جاءت عبر تنظيم واضح في اللعب، وهو أمر يجب أن نبني عليه في المباريات القادمة.

وحول إصابة المدافع الأوروجوياني خوسيه خيمينيز، اختتم سيميوني تصريحاته قائلا: “سننتظر التقرير الطبي خلال الساعات المقبلة لتحديد مدى خطورة الإصابة”.

 وفاز فريق أتلتيكو مدريد على نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من مجموعات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

 

أتلتيكو مدريد وسياتل ساوندرز الأمريكي

سجل بابلو باريوس الهدف الأول لـ أتلتيكو مدريد في شباك نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي بالدقيقة 11، وأكسيل فيتسل الهدف الثاني في الدقيقة 47، قبل أن يقلص سياتل النتيجة بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 50 عن طريق ألبرت روسناك.

وتمكن أتليتكو مدريد من تسجيل الهدف الثالث عن طريق بابلو باريوس في الدقيقة 55.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد ضد سياتل ساوندرز كالتالي:

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