السبت 08 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تولوز يخطف تعادلا مثيرا من موناكو في الدوري الفرنسي

موناكو
موناكو

تعادل موناكو الفرنسي  مع نظيره تولوز بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين على الملعب البلدي تولوز، ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

أهداف مباراة موناكو ضد تولوز

جاء هدف موناكو في الشوط الأول عن طريق تاكومي مينامينو في الدقيقة 16، فيما تعادل فرانك ماجري لـ تولوز في الدقيقة 90.

تشكيل موناكو ضد تولوز 

الصورة

تشكيل تولوز ضد موناكو 

الصورة

ترتيب موناكو وتولوز في الدوري الفرنسي

بهذه النتيجة يحتل موناكو المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 44 نقطة، فيما يحتل تولوز المركز الثامن برصيد 34 نقطة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تولوز موناكو موناكو ضد تولوز الدوري الفرنسي الممتاز الدوري الفرنسي

مواد متعلقة

"سيدات الزمالك" يتأهل لنصف نهائي كأس مصر على حساب الزهور

الزمالك يفوز على هليوبوليس بدوري المحترفين لكرة اليد

زيزو يقود هجوم الزمالك أمام مودرن سبورت في كأس مصر

حافلة الزمالك تصل إستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت بكأس مصر

الأهلي محور جلسة بيسيرو مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة مودرن سبورت

الزمالك يجهز ناصر منسي لمباراة القمة

تشكيل الزمالك الأقرب في مباراة مودرن سبورت بكأس مصر

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في كأس مصر والقنوات الناقلة

ads

الأكثر قراءة

شعبة الخضراوات تكشف عن سبب صادم وراء ارتفاع أسعار الليمون البلدي

بسبب تذكرة الدخول، القصة الكاملة لاعتداء فرد أمن على سيدة بمستشفى الأزهر في دمياط (فيديو وصور)

الزمالك يتأهل للدور ربع نهائي لكأس مصر بعد ثنائية مثيرة على مودرن سبورت

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، السيدة عائشة "الصديقة بنت الصديق"

يصل لـ 420 جنيهًا، أسعار كعك عيد الفطر 2025

سوريا تتهم دولة إقليمية بالوقوف وراء أحداث الساحل الدامية

غياث دلا، معلومات عن صانع ليلة الرعب في الساحل السوري

ما الفرق بين الحَيض والاستحاضة؟ وما حكم صيام المستحاضة وأداء العبادات المشروعة؟

منوعات

المزيد

الغضب يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب بعد وفاة طفلة سقطت في بالوعة

الأمطار تغمر مستشفى ترهونة في ليبيا

دراسة مثيرة تكشف عاملا مشتركا بين بدانة البشر والكلاب

إفطار جماعي في حارة درويش، لقاء إنساني يجمع الغرباء برمضان (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق المحلية اليوم الجمعة 7/ 3/ 2025

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة7/3/2025

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الجمعة 7/3/2025

بكام كيلو الأرز اليوم الجمعة في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

نجوم غيرو جلدهم من أجل المشاهد.. والأجرأ مي عمر وإلهام شاهين (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء تيسير الزواج في اليوم الثامن من رمضان 2025

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، السيدة عائشة "الصديقة بنت الصديق"

رئيس دينية الشيوخ: تعليم الوحي وتبليغه يستلزم تعلم العلوم الخادمة له والمنبثقة عنه

المزيد
الجريدة الرسمية