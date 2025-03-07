تولوز يخطف تعادلا مثيرا من موناكو في الدوري الفرنسي

تعادل موناكو الفرنسي مع نظيره تولوز بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين على الملعب البلدي تولوز، ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

أهداف مباراة موناكو ضد تولوز

جاء هدف موناكو في الشوط الأول عن طريق تاكومي مينامينو في الدقيقة 16، فيما تعادل فرانك ماجري لـ تولوز في الدقيقة 90.

تشكيل موناكو ضد تولوز

تشكيل تولوز ضد موناكو

ترتيب موناكو وتولوز في الدوري الفرنسي

بهذه النتيجة يحتل موناكو المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 44 نقطة، فيما يحتل تولوز المركز الثامن برصيد 34 نقطة.

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