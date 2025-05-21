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رياضة

سعود عبد الحميد يؤجل عودته إلى الدوري السعودي بعد العروض الفرنسية

سعود عبد الحميد،
سعود عبد الحميد، فيتو

قرر سعود عبد الحميد، ظهير نادي روما الإيطالي، حسم موقفه من العودة إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

8 مشاركات فقط لسعود عبد الحميد مع روما

ورغم ارتباط اسم اللاعب بالرحيل عن الفريق العاصمي روما بسبب قلة مشاركاته، حيث خاض 8 مباريات فقط هذا الموسم سجل خلالها هدفًا وصنع آخر، إلا أن عبد الحميد لا يفكر حاليًا في العودة إلى الملاعب السعودية.

عروض فرنسية وسعودية على طاولة سعود عبد الحميد 

ووفقًا لما أوردته صحيفة "عكاظ"، فإن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا يحظى باهتمام من الاتحاد ونيوم، الساعين لضمه في الصيف المقبل، غير أن "الظهير الطائر" يفضل خوض تجربة جديدة في الدوري الفرنسي، حيث تلقى مؤشرات إيجابية من أندية ترغب في التعاقد معه.

وفي حال تعثر انتقاله إلى فرنسا، فإن نجم الهلال السابق قد يعيد النظر في خيار العودة إلى دوري روشن للمحترفين.

يذكر أن سعود عبد الحميد انضم إلى روما في صيف 2024 قادمًا من الهلال بعقد يمتد حتى عام 2028.

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